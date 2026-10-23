San Luis Potosí, SLP. – Le centre historique de San Luis Potosí sera le cadre de la première Calavereada 2026 : Callejoneada de Calacas et Catrines, une activité organisée dans le cadre des célébrations du Día de Muertos qui se déroulera le dimanche 1er novembre à 17 h 00.

La Secretaría de Cultura du Gouvernement de l’État a invité le public à participer à cette promenade, dont le point de départ sera l’esplanade du Musée National du Masque et qui progressera à travers les rues du centre historique. L’activité est ouverte à ceux qui souhaitent s’y joindre sous les costumes de catrinas, catrines et calacas.

Calavereada 2026 tendrá música en vivo en el Centro Histórico

Pendant la callejoneada, rondallas potosinas accompagneront les participants d’une musique en direct, au cours d’un parcours qui vise à promouvoir les traditions mexicaines liées au Día de Muertos.

Les caractérisations feront partie intégrante de l’activité, qui rassemblera des personnes désireuses de représenter des personnages traditionnels de ces festivités au moyen de costumes, de maquillages et de propositions créatives.

Récompenses pour les meilleures catrinas et catrines

Dans le cadre du programme de la Calavereada 2026, les meilleures caractérisations de catrinas et catrines participantes seront primées. Cette reconnaissance vise à mettre en valeur la créativité et le travail consacré à l’élaboration des tenues, inspirées par l’une des figures les plus emblématiques des célébrations du Día de Muertos au Mexique.

La première édition de la Calavereada se déroulera le dimanche 1er novembre 2026, à 17 h 00, avec départ depuis l’esplanade du Musée National de la Masque, dans le centre historique de San Luis Potosí.

Les personnes intéressées à en savoir plus sur le parcours et d’autres activités peuvent consulter les réseaux sociaux du musée sur Facebook, Instagram, TikTok et X. L’initiative s’inscrit dans le cadre des activités culturelles qui se déroulent à San Luis Potosí pour célébrer le Día de Muertos et maintenir vivantes les traditions populaires.