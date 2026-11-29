Culiacán, Sinaloa – Entre des fleurs de cempasúchil, de la musique, du baile et des sourires, le Centre de Développement Intégral 2 DIF Pilares s’est animé d’une vie nouvelle lors d’un Festival Culturel du Día de Muertos, une célébration où les souvenirs se faisaient présents et où les traditions mexicaines réunissaient des personnes de générations différentes.

Le CDI 2 DIF Pilares mantiene vivantes les traditions du Día de Muertos

À travers chaque chanson, chaque offrande et chaque représentation artistique, les participants ont rendu hommage à ceux qui se sont « écartés » du chemin, mais qui demeurent présents dans la mémoire et l’affection de leurs familles. Car il existe des personnes dont l’absence se fait sentir, mais dont le souvenir demeure dans les moments, les enseignements et les coutumes que nous partageons.

La célébration a aussi été l’occasion de reconnaître la richesse culturelle du Mexique et de transmettre aux nouvelles générations la valeur de préserver leurs racines. Dans chaque tradition se cachent des souvenirs familiaux, une identité et des raisons de se retrouver et de partager.

Le programme artistique a débuté avec la participation du groupe Voces Femeninas del CDI 2, dont les membres ont partagé leur talent à travers la musique, remplissant l’atmosphère de joie et évoquant ces mélodies qui font partie de la mémoire collective.

Par la suite, le maestro Pedro Luis González a offert une intervention musicale préparée spécialement pour l’occasion.

Un des moments les plus attendus fut le concours de catrinas, où la créativité, les vestiaires élégants, le maquillage et les accessoires témoignaient du talent et de l’enthousiasme des participantes.

Cette figure emblématique de la culture mexicaine, par sa présence, a rappelé l’expression artistique qui distingue le Día de Muertos.

Le premier prix est allé à Esmeralda Rodríguez Contreras; le deuxième à Karime Cueto Savalza et le troisième à Claudia Irene Noriega Guevara.

Les lauréates ont reçu leurs récompenses financières des mains d’Elizabeth Montoya Morales, directrice de l’Attention au Vieillissement et Intégration Sociale du Système DIF Sinaloa, et Brenda Yazmín Gastélum Bátiz, responsable du CDI n°2.

Le folklore mexicain fut également à l’honneur avec la danse traditionnelle de La Bruja, présentée par le groupe de la maîtresse Chuyita Sainz, dont l’interprétation se distingua par ses mouvements, ses costumes et son expressivité.

Puis les participants se sont ensuite transportés jusqu’à Oaxaca grâce à la danse La Martiniana, une pièce profondément liée à la culture de cet État et au souvenir des êtres chers. Ainsi, entre musique et danse, le festival a démontré que les traditions restent vivantes lorsqu’il existe des personnes prêtes à les partager et à les transmettre.

La convivialité s’est poursuivie autour d’une tasse de chocolat chaud et du traditionnel pain de muerto, des saveurs qui font aussi partie de cette célébration et qui ont invité à partager un moment agréable entre collègues et amis.

En conclusion, Brenda Yazmín Gastélum Bátiz a remercié les familles présentes, ainsi que l’engagement et la participation des groupes, des maîtres et des candidates qui ont rendu possible cette rencontre.

Soulignant que dans le Centre de Développement Intégral 2 DIF Pilares, on promeut des espaces de convivialité, de culture, de talent et de préservation des traditions mexicaines.

La journée a laissé quelque chose de plus que des photographies et des présentations artistiques: elle a rappelé que nos racines restent vivantes lorsque nous les partageons, que la musique peut réunir les générations et que les souvenirs les plus chers trouvent toujours leur place dans nos célébrations.

Car tant qu’il y aura une chanson qui nous fasse nous souvenir, une fleur qui nous ramènera à quelqu’un de spécial et une famille qui conserve ses coutumes, ceux qui ont laissé leur empreinte resteront présents dans notre vie. Que vivent nos traditions mexicaines et le Día de Muertos!