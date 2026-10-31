Culiacán, Sinaloa — Entre les couleurs des étals, le mouvement des achats et les conversations qui s’entrelacent dans chaque allée, les tianguis de Culiacán préservent une tradition qui va au-delà du simple commerce : ce sont des lieux de rencontre, de vie commune et de subsistance pour des milliers de familles.

Reconocen l’effort de ceux qui font vivre les tianguis de Culiacán

Dans le cadre de la Journée nationale du Tianguis et Tianguistas, hommes et femmes dévoués à cette activité ont reçu une reconnaissance pour leur effort, leur persévérance et leur contribution à l’économie de la capitale sinaloense.

La célébration a été organisée par le Secrétariat au Développement Économique Municipal (SEDECOM) et s’est tenue dans le tianguis qui s’installe chaque vendredi sur l’avenue Antonio Nakayama, dans le quartier Guadalupe Victoria.

Lors de la rencontre, Janet Faviola Tostado Noriega, responsable de SEDECOM, a souligné qu’au-delà de chaque stand se cache une histoire de travail, de sacrifice et d’engagement envers les familles.

« Le tianguista est cet homme et cette femme qui se lèvent, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, avec leur famille, et qui représentent au sein de l’activité économique un point très important », a-t-elle déclaré.



La responsable a indiqué que Culiacán compte dix tianguis et un enregistrement officiel de 4 800 stands, lesquels représentent une part importante de l’économie populaire. Elle a aussi précisé que la Municipalité a mis en place des mécanismes de soutien pour renforcer cette activité.

Reconocen historias de esfuerzo et perseverancia

Uno de les moments les plus significatifs fut la remise de distinctions à des représentants des différents tianguis de la ville, parmi lesquels Silvia María Domínguez Torres, Brenda Beltrán González, Francisca Maribel Reyes Moreno, Ana Isabel Zavala, Arturo Bringas Ayala et Fausto Severiano Cortez Salazar.

Chaque distinction a également été un remerciement pour les trajectoires de celles et ceux qui, pendant des années, ont consacré leur temps et leurs efforts à maintenir ces espaces de commerce et de convivialité.

En représentation du secteur, Silvia María Domínguez Torres, porte-parole du Collectif Tianguis Los Huizaches et coordinatrice des Tianguis de Culiacán, a partagé un message mettant en avant la valeur humaine qui se cache derrière chaque stand.

« Aujourd’hui est un jour pour reconnaître, remercier et célébrer toutes les collègues et tous les collègues qui, avec effort, sacrifice et beaucoup de cœur, font en sorte que nos tianguis continuent d’être partie intégrante de l’histoire, de la tradition et de l’économie de nos communautés », a-t-elle déclaré.



Ainsi, elle a ajouté que derrière chaque espace de vente se cachent des familles qui travaillent avec dignité, des rêves qui cherchent à devenir réalité et de nombreuses heures de dévouement pour s’en sortir.

Elle a également remercié SEDECOM d’organiser cette rencontre, qui a permis de reconnaître le parcours des femmes et des hommes ayant contribués à la croissance et au renforcement des tianguis.

Fière d’appartenir à ce gremio, elle a souligné que l’unité et l’organisation sont fondamentales pour continuer d’avancer et défendre une activité qui représente le subsistance de nombreuses familles.

La célébration a laissé un message de reconnaissance pour celles et ceux qui, quelles que soient les conditions climatiques ou les difficultés de chaque journée, préparaient leurs stands et sortaient travailler.

Derrière chaque marché itinérant, il y a bien plus que des stands et des marchandises : il y a des familles qui se lèvent avant l’aube, des mains travailleuses qui ne se résignent pas et des rêves qui trouvent, à chaque journée, une opportunité de s’en sortir.

Ce sont des femmes et des hommes qui, avec effort et dignité, ont fait du commerce une manière de vivre et des tianguis une tradition qui se transmet de génération en génération.

Leur travail mérite reconnaissance et fierté, car pour autant qu’il y ait des familles prêtes à travailler ensemble, les tianguis continueront d’être une part de l’âme, de l’identité et de l’histoire de Culiacán.

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La célébration se conclut sur un message d’appréciation pour toutes celles et ceux qui, quelles que soient les conditions climatiques ou les difficultés de chaque journée, préparent leurs stands et sortent travailler.

Derrière chaque marché itinérant, il y a bien plus que des stands et des marchandises : il y a des familles qui se lèvent avant l’aube, des mains travailleuses qui ne se résignent pas et des rêves qui trouvent, à chaque journée, une opportunité de s’en sortir.

Ce sont des femmes et des hommes qui, par l’effort et la dignité, ont fait du commerce un mode de vie et des tianguis une tradition transmise de génération en génération.

Leur travail mérite reconnaissance et fierté, car aussi longtemps qu’il y aura des familles prêtes à travailler ensemble, les tianguis resteront une partie de l’âme, de l’identité et de l’histoire de Culiacán.