L’arrestation de Fausto Isidro Meza Flores, connu sous le sobriquet de “El Chapo Isidro”, a placé Guasave au centre de l’attention nationale et internationale. Toutefois, au-delà de l’opération sécuritaire, où se situe cette municipalité et quelles en sont les caractéristiques ?

Guasave est situé dans la région nord de Sinaloa, entre de vastes vallées agricoles, des communautés rurales et une bande littorale qui s’étend jusqu’au Golfe de Californie. C’est l’un des territoires où l’activité agricole est la plus soutenue dans l’État et il affiche une grande diversité de localités, de plans d’eau et d’espaces naturels.

La municipalité a acquis une notoriété le vendredi 20 novembre 2026, lorsque des forces spéciales de l’Armée mexicaine et de la Garde nationale ont arrêté « El Chapo Isidro », désigné par le Ministère de la Défense nationale comme le chef de l’organisation criminelle Beltrán Leyva.

L’opération a également abouti à l’arrestation de Germán “N”, alias “Serafín”, et de José “N”, identifiés par les autorités comme des membres présumés de l’appareil financier et opérationnel de cette organisation.

Où se situe Guasave et quelles municipalités le bordent ?

Guasave est situé au nord-ouest du Mexique, dans la zone nord de l’État de Sinaloa, dont la préfecture est la ville éponyme et dont le territoire s’étend sur 3 464,41 kilomètres carrés, soit environ 5,9 % de la superficie de l’État.

Il est limitrophe au nord avec Ahome et le municipio de Sinaloa; à l’est avec Sinaloa, Salvador Alvarado et Angostura; au sud avec Angostura et le Golfe de Californie, et à l’ouest avec le Golfe de Californie et Ahome.

Sa localisation en fait un territoire de connexion entre d’importantes zones agricoles du nord sinaloense et les communautés pesquères situées sur la côte.

Le municipio est composé d’un bourg central et de 12 sindicaturas : Juan José Ríos, Adolfo Ruiz Cortines, Benito Juárez, La Trinidad, El Burrión, San Rafael, Bamoa, Estación Bamoa, León Fonseca, Nío, La Brecha et Tamazula.

Cette dernière représente la sindicatura de plus grande extension territoriale, couvrant près de 720 kilomètres carrés.

Guasave, l’un des principaux municipalités agricoles de Sinaloa

L’une des caractéristiques qui distingue Guasave est son activité agricole ; près de 70 % de sa superficie est dédiée à la culture des plants, selon les données municipales fournies.

Dans ses terres, on produit principalement du maïs, du blé, du sorgho, du soja, des haricots et des légumes, des activités qui soutiennent une grande partie de l’économie des communautés rurales.

Le paysage est dominé par d’immenses plaines qui s’étendent depuis les contreforts de la Sierra Madre Occidentale jusqu’aux abords de la côte.

Outre l’agriculture, l’élevage, le commerce, la pêche et l’aquaculture font aussi partie des activités économiques du municipio.

Son territoire présente également des conditions climatiques chaudes. La température moyenne annuelle est d’environ 25,1 degrés Celsius, bien que pendant les mois d’été des maximales puissent atteindre 43 degrés.

Elle compte 50 kilomètres de côte et des plages dans le Golfe de Californie

Bien que Guasave soit principalement reconnu pour sa production agricole, il dispose également d’une importante zone côtière.

La municipalité s’étend sur environ 50 kilomètres de littoral, ce qui équivaut à environ 7,6 % de la côte de Sinaloa.

Dans cette région se trouvent des baies, des estuaires, des îles et des plages qui font partie des écosystèmes du Golfe de Californie.

Parmi ses espaces naturels se distinguent la baie de Navachiste, un système côtier comprenant les esteros de Babaraza, Algodones, El Cuchillo, El Colorado et El Tortugo.

On distingue également la baie de Macapule, qui couvre environ 2 600 hectares.

L’île de Macapule constitue l’un des repères géographiques de cette zone. Elle s’étire sur 22,7 kilomètres et fait partie du système naturel entourant la baie de Navachiste.

Parmi les autres îles faisant partie du territoire municipal figurent Vinorama, El Indio, Sierra del Negro, San Ignacio, San Lucas, Guasayeye et le Cerro de Huituviana.

Ces espaces naturels revêtent une importance pour la pêche, l’aquaculture et le tourisme régional.

Le fleuve Sinaloa traverse Guasave avant d’atteindre la mer

Un autre élément géographique important est le fleuve Sinaloa, historiquement aussi connu sous le nom de fleuve Petatlán.

Ce cours superficiel parcourt environ 70 kilomètres à l’intérieur du municipio avant de se jeter dans le Golfe de Californie, au niveau de Boca del Río, dans la sindicatura de La Brecha.

Au cours de son parcours, il traverse des communautés telles que Bamoa, Cruz Blanca, Pueblo Viejo, la ville de Guasave, Tamazula et La Brecha.

Son bassin versant couvre environ 8 179 kilomètres carrés et enregistre un écoulement moyen annuel d’environ 1 239 millions de mètres cubes.

Le système hydrologique comprend également les ravines El Mesquitillo et San Rafael, ainsi que les lagunes Huyaqui et Chamicari et les esteros La Presa et El Cohui.

¿Cuál es el origen de Guasave? Su historia se remonta a la época prehispánica

Guasave no sólo destaca por su actividad económica y su ubicación geográfica; también cuenta con antecedentes históricos que se remontan a varios siglos antes de la llegada de los españoles.

El nombre del municipio podría originarse en la palabra cahíta “Huazaba”, que puede interpretarse como “heredad con agua”.

En la región existen evidencias arqueológicas de antiguos asentamientos agrícolas que datan aproximadamente del periodo comprendido entre los años 800 y 1250 de nuestra era.

Uno de los descubrimientos más importantes ocurrió en 1938, cuando el arqueólogo estadounidense Gordon F. Ekholm realizó excavaciones en un antiguo panteón precolombino ubicado al poniente de la ciudad.

El sitio fue registrado como Sitio 117 y entre los materiales encontrados había jarras, platos, tazones, ollas, objetos de cobre, conchas trabajadas y tejidos de algodón.

Estos hallazgos contribuyeron a identificar a Guasave como una de las zonas septentrionales vinculadas con la civilización mesoamericana.

Antes de la conquista española, el territorio estaba habitado por pueblos que los conquistadores identificaron como cahítas. Actualmente, sus descendientes se reconocen como yoremes, comunidades indígenas presentes en el norte de Sinaloa.

La presencia de los jesuitas también forma parte de su historia. Guasave habría funcionado como pueblo de visita de la misión de Nío desde 1592.

Posteriormente, el territorio obtuvo la categoría de municipio libre mediante un decreto publicado en diciembre de 1916. Sus operaciones administrativas comenzaron el 1 de enero de 1917.

La antigua villa fue elevada a la categoría de ciudad en agosto de 1954.

¿Qué lugares hay en Guasave, Sinaloa?

La ciudad de Guasave concentra diversos espacios públicos, culturales y religiosos que forman parte de la identidad del municipio.

Entre sus sitios representativos se encuentran el Palacio Municipal, el Auditorio Héroes de Sinaloa, el Centro Cultural María del Rosario Espinoza y el Malecón María del Rosario Espinoza.

También destaca la Iglesia del Rosario, así como diversos monumentos dedicados a personajes y actividades representativas de la región.

Entre ellos se encuentran los monumentos al pescador, al maestro, a Pedro Infante y al llamado Indio Guasavense.

La diversidad de sus comunidades, sus espacios naturales y su actividad productiva hacen de Guasave uno de los municipios con mayor extensión territorial y riqueza geográfica del norte de Sinaloa.

¿Por qué detuvieron al Chapo Isidro en Guasave?

La relevancia nacional de Guasave cambió durante la noche del viernes 20 de noviembre de 2026, cuando fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron un operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la operación fue resultado de la coordinación entre organismos de inteligencia mexicanos y estadounidenses.

En el mismo despliegue fueron detenidos Germán “N”, conocido como “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como operador financiero.

De acuerdo con la dependencia federal, las fuerzas participantes utilizaron recursos tecnológicos para localizar los objetivos y desarrollaron la intervención en tres etapas: aproximación terrestre, establecimiento de un dispositivo de seguridad y captura, y evacuación de los detenidos hacia la Ciudad de México.

Durante el operativo, los elementos federales fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos.

La detención también estuvo acompañada de bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, por lo que las autoridades activaron un plan antibloqueo para recuperar la circulación y proteger a la población.

¿Quién es Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro?

Fausto Isidro Meza Flores es identificado por autoridades estadounidenses como presunto dirigente de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, también conocida como Cártel de Guasave.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados el 4 de febrero de 2025.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de encabezar una estructura dedicada al tráfico de drogas, entre ellas cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo.

En México contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición solicitada por Estados Unidos.

Su detención en Guasave convirtió a este municipio del norte de Sinaloa en uno de los principales focos de atención informativa de este 21 de noviembre de 2026.