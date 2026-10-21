Puebla.- La municipalité de Chapulco, Puebla, organisera le dimanche prochain 25 octobre la douzième édition du Festival de Bienvenida a los Muertos, une célébration qui combine musique, danses traditionnelles et gastronomie pour honorer la mémoire des proches et préserver les coutumes du Jour des Morts.

Les activités débuteront à 18:00 heures avec un défilé de Catrinas, tandis que le parcours principal est programmé pour 19:00 heures. La journée aura lieu dans le parvis de la Paroisse Saint-Pierre Apôtre, dans le cadre des 250 ans d’existence paroissiale de la commune.

Festival de Bienvenida a los Muertos en Chapulco: programa y horarios

Como parte de las actividades, se realizará una calenda por las principales calles del municipio, encabezada por fotografías de las personas fallecidas durante el último año en la comunidad.

El recorrido contará con danzas tradicionales, música en vivo y la participación de productores locales, quienes ofrecerán mezcal y licores artesanales a los asistentes. La caminata representa simbólicamente el regreso de las almas a sus hogares, de acuerdo con las tradiciones de la región.

Al concluir la calenda, se llevará a cabo el pase de lista de las personas fallecidas durante el último año, uno de los momentos más significativos de la celebración. También se entregará la llamada “luz” a las familias que preparan la primera ofrenda para recibir a sus seres queridos.

Chapulco reunirá a más de 10 comunidades en Puebla

Le Festival de Bienvenida a los Muertos nació como iniciativa juvenil et est devenu une référence culturelle qui réunit plus de dix communautés, avec entre 500 et 700 danseurs, ainsi que des musiciens, des producteurs et des visiteurs.

En conférence de presse, le sous-secrétaire de la Culture de Puebla, Emilio Herrera, a invité les familles à assister à l’événement et a souligné l’importance de préserver les traditions municipales. Le fondateur du festival, Luis Alberto Vidal, a indiqué que l’initiative a inspiré des festivités similaires dans des communautés voisines.

Festival de Día de Muertos tendrá como sede la Parroquia de San Pedro Apóstol

Cette édition se desarrollera dans le parvis de la Paroisse Saint-Pierre Apôtre, dans le cadre des 250 ans de vie paroissiale de Chapulco. La programmation prévoit des activités artistiques et culturelles qui relient la mémoire des défunts aux traditions communautaires et à l’élaboration des offrandes.

Le Gouvernement de Puebla, dirigé par Alejandro Armenta Mier, a appelé les familles de Puebla et les visiteurs à se joindre à cette célébration, qui vise à renforcer l’identité culturelle et à maintenir vivant le patrimoine de la région.