La florería Eldorado, en el centro de la ciudad, abre a las 7:30 de la mañana y cierra a las nueve de la noche todos los días del año. Detrás del mostrador está su propietario, Rafael Rogel Torres, un homme qui llegó aux fleurs presque par obligation.

Las flores lo motivaron

Nació en Culiacán y se mudó a Eldorado a los 10 años. Estudió Educación Física y después Ingeniería en Industrias Alimentarias, et ejerció ambas. Pero el oficio de la familia era otro: sa mère est fleuriste depuis environ 35 ans et son père, dans l’État de México, plante, récolte et vend des fleurs en gros.

Il a choisi les fleurs et raconte cela sans fioritures: c’était ce qu’il connaissait, avec un père et un beau-frère qui cultivent des fleurs et la pratique de sa mère comme école. Le reste l’apprit en aidant lors d’événements, sans cours.

«Maintenant, j’y prends un peu plus d’amour», admet-il pour Tus Buenas Noticias.



Une phrase poderosa

«Dans les fleurs, il y a toujours des sentiments», dit Rafael à Tus Buenas Noticias.



Par-ici, entre celui qui achète un bouquet pour demander à quelqu’un d’être sa petite amie, celui qui célèbre une remise de diplôme ou une naissance. Et entre aussi celui qui vient de perdre un être cher et vient pour une couronne.

Chaque arrangement, chaque bouquet et chaque couronne qui sort du commerce porte une histoire en lui. Rafael le sait et le répète à son équipe, et c’est pourquoi personne ne dégaine un bouquet simplement pour faire plaisir au client.

«Nous connaissons mille histoires que nos clients nous racontent», raconte-t-il.



La même main qui noue le ruban d’une proposition de demande en mariage donne, un autre jour, forme à un adieu. Pour cela, il veille sur chaque détail car de l’autre côté se trouve quelqu’un qui va le recevoir.

Qualité à chaque fleur

Pour que la fleur soit fraîche, il l’achète deux fois par semaine, elle lui est livrée les mercredis et les dimanches. Plus de la moitié de ses ventes se font désormais par les réseaux sociaux, et il affirme que l’innovation est l’affaire de toute entreprise.

À la maison, la génération suivante a déjà commencé dès le départ. Alexander, son fils de 4 ans, nettoie et range le local, comme tout débutant. Rafael n’impose pas de trajectoire et assure qu’il étudie ce qu’il veut. Mais il veut qu’il hérite du métier comme une sécurité. « C’est comme une assurance », dit-il.

Expandirse no está en sus planes por ahora, lo que sí tiene claro es a quién atribuirle los diez años de la florería, a los clientes que lo han acompañado en cada etapa. Él se asegura que la próxima historia que cruce la puerta encuentre flor fresca.