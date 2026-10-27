Choisir une camionnette implique bien plus que de comparer les dimensions ou de rechercher le moteur le plus puissant. Dans ce segment, deux modèles se distinguent parmi les favoris de General Motors: la Chevrolet Cheyenne et la Chevrolet Colorado.

Les deux pickups de Chevrolet brillent par leur capacité de chargement, leur vaste espace pour les passagers, une consommation correcte et un équipement bien pensé. Toutefois, certaines différences peuvent être déterminantes pour bon nombre d’acheteurs, et nous allons vous aider à déterminer laquelle vous convient le mieux.

Qu’est-ce qui change entre la Cheyenne et la Colorado ?

La première différence se situe au niveau de la carrosserie. La Cheyenne Cabine Regular 4X4 LT affiche une longueur de 5,35 mètres et ne propose qu’un seul rang de sièges. La Colorado Z71, elle, mesure 5,41 mètres et offre une cabine double, une caractéristique importante pour ceux qui transportent fréquemment des passagers.

La capacité de charge penche également en faveur de la Cheyenne. Cette version peut transporter jusqu’à 934 kilogrammes et peut remorquer 4,17 tonnes. La Colorado Z71 affiche une capacité de charge de 594 kilogrammes et peut tirer jusqu’à 2,27 tonnes.

Pour ces chiffres, la Chevrolet Cheyenne apparaît plus attractive pour des activités de travail nécessitant le déplacement d’outils, de matériaux ou de remorques lourdes. La Colorado offre une configuration plus pratique pour combiner les tâches professionnelles avec les voyages en famille ou les sorties récréatives.

La Cheyenne est équipée d’un moteur V8 atmosphérique de 5,3 litres qui délivre 355 chevaux et 383 livres-pieds de couple, associé à une transmission automatique à 10 rapports.

La Colorado Z71 exploite un moteur turbo quatre cylindres de 2,7 litres, développant 310 chevaux et 430 livres-pieds de couple. Sa transmission automatique est à huit vitesses.

Bien que la Cheyenne offre plus de puissance, la Colorado génère un couple supérieur, une différence clé pour les performances du moteur. De plus, les chiffres de consommation annoncés favorisent la Colorado: 11,1 kilomètres par litre, face à 10 kilomètres par litre pour la Cheyenne. La performance réelle dépendra des conditions de conduite, de la charge et du terrain.





Sur le plan de la technologie, la Cheyenne propose un écran central de 13,4 pouces, un combiné d’instruments numérique configurable de 12,3 pouces, Apple CarPlay, Android Auto et connexion Wi‑Fi via OnStar. Elle dispose également de jantes en aluminium de 18 pouces, climatisation automatique, éclairage LED périphérique et six airbags.

La Colorado Z71 offre un écran central de 11 pouces, Google intégré, Apple CarPlay, Android Auto et OnStar avec point d’accès Wi‑Fi. Son équipement comprend des jantes de 20 pouces, climatisation automatique à double zone, aérateurs arrière et caméra de recul. Elle intègre aussi des aides telles que l’alerte de collision frontale, l’avertissement de franchissement de ligne, le contrôle de remorquage et l’assistance en descentes automatiques.

Les deux modèles disposent de freins à disque avec ABS sur les quatre roues et de six airbags. La Colorado ajoute des modes de conduite Normal, Remorque, Off‑Road et Terrain, ainsi que le blocage automatique du différentiel arrière.

Prix et versions au Mexique

Sur le marché mexicain, la Chevrolet Cheyenne et la Chevrolet Colorado se confrontent à une particularité: leurs prix peuvent être pratiquement équivalents grâce à une promotion qui les rapproche à une différence de seulement 7 100 pesos.

Chevrolet Cheyenne Cabina Regular 4X4 LT : 1 051 100 pesos avec la promotion mentionnée.

Chevrolet Colorado Z71 : 1 044 000 pesos.

Chevrolet Cheyenne Crew Cab 4X4 RST : 1 313 300 pesos en espèces.

Quelle camionnette convient le mieux ?

Si la priorité est le travail lourd, la capacité de charge et le remorquage, la Cheyenne Cabina Regular 4X4 LT offre des arguments solides pour un écart de prix quasi nul face à la Colorado. Son moteur V8 et ses capacités supérieures peuvent justifier l’achat pour ceux qui ont besoin d’un outil de travail puissant.

À l’inverse, la Colorado Z71 représente une alternative plus équilibrée pour ceux qui veulent une pickup capable d’effectuer des tâches professionnelles tout en offrant de l’espace pour les passagers et un équipement orienté tout-terrain.

La décision dépendra de l’usage quotidien: pour un prix similaire, la Cheyenne mise sur la force et la capacité de travail, tandis que la Colorado combine polyvalence, double cabine et un moteur turbo qui offre davantage de couple avec une consommation rapportée plus favorable.