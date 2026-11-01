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Cimetière des souvenirs.

À la lumière des bougies, ce soir, le Parc Juárez se transforme en un espace dédié à la mémoire de celles et ceux qui, par leur vocation et leur dévouement, ont laissé une empreinte durable dans la vie de notre communauté.

La communauté se réunit en un émouvant hommage à ses éducateurs

À cette occasion, nous rendons un hommage véritable et touchant aux maîtresses et aux maîtres de San Ignacio, hommes et femmes qui ont fait de l’enseignement une manière de vivre et qui ont consacré leurs jours à partager des savoirs, à former des générations et à semer des valeurs.

El legado de los maestros de San Ignacio permanece vivo en el corazón de generaciones

Chacun d’entre eux a joué un rôle majeur dans l’histoire de notre communauté. Leurs mots, leurs conseils, leurs enseignements et même ces anecdotes que nous nous rappelons aujourd’hui avec le sourire restent présents chez ceux qui ont eu la chance d’apprendre à leurs côtés. Maîtres qui, même après leur départ, continuent de nous instruire par leur exemple et par l’héritage qu’ils ont laissé à tant de générations.

Recuerdos et enseignements des maîtres perdurent dans la mémoire collective

Aujourd’hui, entre souvenirs et émotions, nous prononçons leurs noms avec tendresse et gratitude. Nous les évoquons comme faisant partie de notre histoire, mais aussi comme une part de ce que nous sommes.

San Ignacio ne les oublie pas. Car la vie d’un enseignant ne s’achève pas lorsqu’il quitte la salle de classe; elle se poursuit à travers chaque enseignement qui demeure, chaque souvenir qui nous accompagne et chaque cœur qu’il a touché.

La lumière des bougies éclaire l’héritage de ceux qui ont formé des générations

Cette nuit, à la lumière des bougies, leur mémoire demeure vivante.