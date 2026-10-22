Culiacán, Sinaloa.- La magie du cirque peut aussi se vivre comme une décharge d’énergie, de mouvement et d’émerveillement. Telle est l’expérience promise par Wolf, le spectacle de la compagnie australienne Circa, qui arrivera à Culiacán les 27 et 28 octobre au Théâtre Pablo de Villavicencio.

La capitale sinaloense sera la première et unique ville d’Amérique latine à accueillir cette mise en scène lors de sa tournée 2026, et aussi son unique siège au Mexique. La représentation s’inscrit dans la Saison automne-hiver de la Société Artistique Sinaloise (SAS).

Fondée en L’Australie en 1999 par Yaron Lifschitz, sous le nom de Rock ‘n’ Roll Circus, Circa a parcouru les six continents et s’est produite dans plus de 46 pays, rapprochant sa façon particulière de concevoir le cirque à des millions de spectateurs.

Sa proposition va au-delà des numéros traditionnels. Dans ses montages, l’adresse physique se mêle à la danse et au théâtre pour créer des expériences où chaque mouvement raconte une histoire et où le corps humain devient protagoniste.

Dix acrobates qui portent le cirque à ses limites

Dans Wolf, dix acrobates composent la troupe d’une mise en scène dirigée par Lifschitz, où la force, la précision et la coordination se conjuguent pour maintenir le public attentif à chacun des mouvements.

Le magazine écossais The List a décrit ses interprètes comme les « rockstars » du cirque mondial, une expression qui reflète l’énergie avec laquelle la compagnie porte ses spectacles sur scène.

La mise en scène bénéficie de costumes conçus par la créatrice Libby McDonnell et de la musique du DJ Ori Lichtik, dont le rythme visceral accompagne les acrobaties et apporte une intensité à l’expérience.

Wolf a été créé en 2024 au theatre Chamäleon de Berlin, en Allemagne, et depuis lors a conquis divers scènes et festivals internationaux. Cette année, il s’est distingué lors du célèbre festival Fringe d’Édimbourg, en Écosse.

Ross Anthony, du média numérique spécialisé dans les arts scéniques Broadway Baby, a décrit l’expérience comme :

« assister à quelque chose qui n’était pas destiné aux yeux des mortels » et il a conclu : « C’est le cirque à son expression maximale ! »

Dorénavant, le public de Culiacán aura l’occasion d’apprécier cette proposition internationale en deux seules représentations, prévues le mardi 27 et le mercredi 28 octobre, toutes deux à 18h00.

Une invitation à profiter de l’art en famille

Pour celles et ceux qui souhaitent ajouter une autre expérience culturelle à leur programme, la Saison SAS se poursuivra les 4 et 5 décembre avec son concert de Noël. Les deux événements peuvent être acquis ensemble via le Carnet SAS, qui offre des avantages exclusifs et des expériences spéciales dans le hall.

Les personnes intéressées pour assister à Wolf peuvent consulter le site web de la Société Artistique Sinaloense, se rendre à Casa SAS, située auRafael Buelna 188 Est, dans le quartier Centre de Culiacán, ou contacter via WhatsApp au 667 101 5760.

Parfois, il suffit de sortir de la routine et de s’asseoir face à une scène pour découvrir quelque chose qui nous surprend. Avec Wolf, Culiacán aura l’occasion de vivre de près une proposition qui célèbre la créativité, le mouvement et tout ce que le corps humain est capable de faire.

Quelques villes où Wolf s’est produit

Berlin , Allemagne

, Allemagne Édimbourg , Écosse

, Écosse Vancouver , Canada

, Canada Montréal, Canada