La Coordination nationale de la Protection Civile (CNPC), du Secrétariat à la Sécurité et à la Protection Civile (SSPC), lance un appel urgent à la population des États de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán et Quintana Roo pour intensifier les mesures de précaution et renforcer les gestes d’autoprotection face à l’augmentation du niveau des cours d’eau, des rivières et au risque d’éboulements.

Évacuations et mesures de sécurité à Veracruz

Selon le Service météorologique national (SMN), le front froid numéro 2 demeure stationnaire dans la partie est et sud-est du Golfe du Mexique. Ce phénomène provoquera des pluies torrentielles dans le sud de Veracruz, l’ouest de Tabasco, le nord-ouest du Chiapas et le nord-est d’Oaxaca, et des pluies très fortes à fortes dans Yucatán, Quintana Roo et Campeche. Par ailleurs, la masse d’air froid associée entraînera une diminution des températures et un épisode de « Norte » avec des rafales allant de 60 à 80 km/h dans le centre et le sud de Veracruz ainsi que dans l’Isthme et le golfe de Tehuantepec, et des rafales de 40 à 60 km/h dans Tabasco. Des vagues allant de 2 à 4 mètres d’altitude sont attendues sur les côtes du Golfe du Mexique et du golfe de Tehuantepec.

Les précipitations récentes ont entraîné une montée rapide des cours d’eau de réaction rapide, ainsi qu’une augmentation des débits et des marges des rivières et des lacs. De plus, la saturation des sols dans les zones montagneuses accroît le risque de glissements et d’éboulements.

Impact du front froid numéro 2 sur le sud-est mexicain

Il est recommandé à la population de ne pas tenter de traverser les eaux qui circulent, les rivières, les ravins ou les rues inondées, que ce soit à pied ou en véhicule. La force du courant peut être trompeuse et mortelle: seulement 15 cm d’eau en mouvement peuvent renverser un adulte et 30 cm suffisent pour entraîner une voiture. À mesure que le niveau et le débit augmentent, des crues brusques érodent le sol sur-le-champ.

Par ailleurs, en milieu urbain, l’eau trouble qui s’accumule peut masquer les regards d’égouts ouverts, les affaissements et les câbles électriques submergés, tandis que l’eau peut couper le moteur et laisser les occupants bloqués dans leur véhicule. Face à la présence d’enjambements ou de courants d’eau, il est conseillé d’éviter le passage et de chercher une alternative: aucune précipitation ne justifie de mettre sa vie en danger.

Pour les habitant·e·s des zones montagneuses, des pentes ou des secteurs en dénivelé, il est indispensable de rester vigilant·e face aux signaux de risque tels que des fissures dans le sol, des affaissements, l’inclinaison d’arbres ou l’écoulement de boue, car la saturation du sol accroît le danger de glissements et de chutes de terrain. Il faut également surveiller le niveau des rivières et des ravines voisines.

Si les autorités ordonnent l’évacuation en raison d’un secteur à haut risque, il faut obtempérer sans délai. Le personnel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) et de la Secretaría de Marina (Marina) apporte son soutien dans les transferts orchestrés par les autorités étatiques et municipales afin d’acheminer les familles résidant dans les zones basses vers des refuges temporaires en sécurité.

À Veracruz, face à l’élévation du niveau des rivières dans la région sud, des évacuations sont menées dans les zones basses des municipalités d’Agua Dulce, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Moloacán et Nanchital afin de transporter les familles vers des lieux sûrs, y compris des refuges temporaires mis en place par les autorités étatiques et municipales.

Étant donné les vagues élevées et les vents forts associés à l’événement « Norte », il est recommandé d’éviter de s’approcher des plages et des zones littorales, ainsi que de suivre les instructions des autorités portuaires et de la Protection Civile.

Il est en outre crucial de rester informé en continu par les canaux institutionnels du Service météorologique national, de Conagua, de la CNPC, des unités de Protection Civile au niveau étatique et municipal, et d’éviter la diffusion de rumeurs ou d’informations non vérifiées.