La Mazda CX-30 2027 ya tiene precio en México. Le SUV compact de la marque japonaise arrive chez les distributeurs avec une mise à jour axée principalement sur la technologie et la sécurité, plutôt que sur un changement de design. Bien qu’il conserve l’allure qui l’a distinguée depuis son arrivée sur le marché, il intègre de nouvelles aides à la conduite sur certaines de ses versions.

Cette mise à jour s’avère particulièrement importante pour ceux qui recherchent un SUV bien équipé sans avoir à monter en gamme vers la version la plus coûteuse. Pour la CX-30 2027, Mazda a élargi les fonctions de sécurité disponibles sur deux versions, tout en conservant la même offre mécanique et une gamme de quatre configurations.

Quelles sont les nouveautés de la Mazda CX-30 2027 ?

La principale nouveauté concerne les versions i Sport et i Grand Touring. La première intègre désormais un moniteur d’angle mort et une alerte de trafic transversal arrière, deux fonctions qui assistent le conducteur lors du changement de voie ou pour sortir d’une place de stationnement.

De son côté, la i Grand Touring reçoit un ensemble plus large d’aides avancées à la conduite, semblable à celui déjà proposé par la version Signature. Parmi elles figurent l’assistant de maintien de voie, le freinage d’urgence autonome, les phares à haute intensité automatique et le régulateur de vitesse adaptatif.

Du côté extérieur, il n’y a pas de changements majeurs. La CX-30 conserve la silhouette que nous connaissons depuis son lancement en 2020, avec des jantes de 18 pouces et des phares à LED sur toute la gamme. Elle conserve également une palette de sept couleurs pour la carrosserie, parmi lesquelles figurent des teintes telles que Rouge Brillant et Gris polymétal.

Moteur et équipement

L’offre mécanique demeure inchangée. Les versions i, i Sport et i Grand Touring utilisent un moteur atmosphérique de 2,5 litres, capable de développer 186 chevaux et 186 livres-pied de couple.

En revanche, la variante Signature est équipée d’un moteur turbo de 2,5 litres qui délivre 227 chevaux et 310 livres-pied de couple. Cette configuration bénéficie également d’une traction intégrale. Les deux options sont associées à une transmission automatique à six rapports.

Depuis la version d’entrée, le SUV est équipé d’une écran central de 10 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay, d’une caméra de recul, d’un frein de stationnement électrique, de sept airbags et du régulateur de vitesse.

Au fur et à mesure que l’on monte en gamme, apparaissent des éléments tels que le rétroviseur intérieur électrochromique, le siège conducteur à réglage électrique, la caméra de vision à 360 degrés, le système audio Bose à 12 haut-parleurs, le toit ouvrant, le hayon arrière électrique, l’affichage tête haute et les palettes au volant.

Versions et prix de la Mazda CX-30 2027 au Mexique

Le prix d’entrée de la Mazda CX-30 2027 est de 461 900 pesos, soit environ 20 000 pesos de plus que le modèle précédent. La gamme se compose de quatre versions :

Mazda CX-30 i : 461 900 pesos.

Mazda CX-30 i Sport : 491 900 pesos.

Mazda CX-30 i Grand Touring : 541 900 pesos.

Mazda CX-30 Signature : 591 900 pesos.

Avec ce réajustement, le SUV conserve une position compétitive dans le segment des SUV compacts. Parmi ses principaux rivaux au Mexique figurent le Volkswagen Taos, la Toyota Corolla Cross et le Nissan Kicks.

La Mazda CX-30 2027 conserve également un élément important pour le marché national : elle est fabriquée au Mexique. Sa mise à jour ne modifie pas l’offre telle qu’elle était connue de ses acheteurs, mais elle élargit les fonctions de sécurité disponibles sur les versions situées en dessous du niveau le plus équipé.