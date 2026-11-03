Le prix de l’essence ordinaire et du diesel restera soumis à des références convenues entre le Gouvernement du Mexique et les entreprises du secteur pétrolier jusqu’en février 2027, avec l’accord d’étendre de six mois supplémentaires la stratégie mise en place pour contenir les hausses et apporter une plus grande stabilité au marché des carburants.

L’accord prévoit que l’essence ordinaire sera commercialisée en dessous de 24 pesos par litre, tandis que pour le diesel, on maintiendra une référence inférieure à 27 pesos par litre, et dans les zones frontalières les prix pourraient se situer en dessous de ces niveaux grâce à un taux réduit de la TVA de 8%.

Combien coûtera le plein en 2027 ?

Prenant comme référence un prix de 24 pesos par litre d’essence Magna, que le Gouvernement et les stations-service ont convenu de maintenir au plus tard jusqu’en février-mars de 2027, voici à quoi ressembleraient les coûts :

40 litres : 960 pesos

45 litres : 1 080 pesos

50 litres : 1 200 pesos

55 litres : 1 320 pesos

60 litres : 1 440 pesos

250 litres (Diesel) : jusqu’à 6 750 pesos

À signaler que le prix moyen national tourne autour de 23,70 pesos par litre pour Magna et de 27,01 pesos pour le diesel, ce qui signifie que le remplissage réel peut être légèrement inférieur selon la station et la région. Par ailleurs, l’essence Premium n’est pas soumise au même plafond fixe et se négocie de manière indépendante.

La renouvellement a été formalisé par la présidente Claudia Sheinbaum via une publication sur les réseaux le 31 août, et il assurera la continuité de la stratégie en vigueur depuis février 2025, lorsque le gouvernement et les entreprises du secteur avaient pacté volontairement un prix plafond pour une période initiale de six mois.

Depuis lors, l’accord a été renouvelé à plusieurs reprises. En septembre 2025, il a été étendu à nouveau et, pour mars 2026, environ 96% des stations-service participaient à l’engagement. Avec la nouvelle extension, les consommateurs disposeront de ce plafond comme référence pour les prochains mois.

La stratégie pour le diesel a commencé par la suite. En avril 2026, le gouvernement a engagé des négociations avec les exploitants de stations-service après que le carburant a augmenté pour atteindre environ 30 pesos par litre. Initialement, une stabilisation autour de 28 pesos était envisagée, mais la référence a ensuite été ramenée à 27 pesos par litre.

L’adhésion des stations a progressé progressivement. Alors qu’en mai seulement 31,2% des stations vendaient le diesel à 27 pesos ou moins, à la fin juillet, ce taux atteignait 85,8%. La renouvelation comprend également des tables de travail pour examiner les coûts opérationnels, la logistique et les processus réglementaires afin de maintenir la stratégie pour les mois à venir.

Parmi les entreprises signataires se trouvent Hidrosina, Onexpo Nacional, Servifácil, Groupe Petroil, Petro Seven, Groupe Burgos, parmi d’autres. L’accord prévoit aussi des thèmes tels que la simplification administrative, la lutte contre le marché illicite des hydrocarbures, la sécurité publique et la réduction des commissions pour les paiements par cartes.