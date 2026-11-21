Le mois de décembre approche et, qui dit décembre, voit aussi arriver le versement de la prime de fin d’année (aguinaldo) pour des millions de travailleurs au Mexique, ce qui vous amène à vous demander combien de jours il vous sera dû en 2026, conformément à la Loi fédérale du travail (LFT) en vigueur.

Combien de jours d’aguinaldo me reviennent en tant que salarié ?

Conformément à l’article 87 de la Loi fédérale du travail (LFT), les personnes salariées ont droit à une somme d’argent équivalente, au minimum, à 15 jours de salaire, appelée aguinaldo.

Il précise également que ceux qui n’ont pas atteint un an de service, peu importe s’ils travaillent ou non à la date de liquidation de l’aguinaldo, devront percevoir la part proportionnelle de celui-ci, en fonction du temps travaillé.

Il est obligatoire pour l’employeur de verser l’aguinaldo aux travailleurs chaque année avant le 20 décembre, conformément à l’article 87 de la Loi fédérale du travail.

Qui doit recevoir l’aguinaldo au Mexique ?

Le paiement de l’aguinaldo incombe aux travailleurs, qu’ils soient de base, de confiance, permanents, syndiqués, pour œuvre ou temps déterminé, saisonniers, pour une durée indéterminée, soumis à essai ou à une formation initiale.

Ainsi que les travailleurs temporaires commissionnaires, agents commerciaux, d’assurance, vendeurs, parmi d’autres qui relèvent de la LFT, qui précise que l’employeur a l’obligation de payer l’aguinaldo en temps et en forme.

Si vous avez des questions sur cette prestation, vous pouvez appeler la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) au numéro de téléphone: 55.59.98.20.00. Ext. 44741, 44780, 44781, 44782, 44784, 44785, 44786 et 44699. Vous pouvez également nous contacter via le 079, la ligne du Gouvernement du Mexique.

Souviens-toi que l’objectif initial de l’aguinaldo est que les travailleurs reçoivent un revenu extraordinaire pour affronter les dépenses de fin d’année et le début de l’année suivante, ce qui signifie qu’il est idéal de commencer la nouvelle année sans dettes, en particulier celles liées à une carte de crédit, qui sont généralement les plus coûteuses en termes d’intérêts qui te sont appliqués.

Pense également à envisager l’éventualité d’organiser les finances familiales, et ainsi tu pourras affronter la cuesta de janvier sans soucis.