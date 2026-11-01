Notre voiture ne nous avertit pas seulement lorsque quelque chose ne va pas par le biais de bruits, de sensations inhabituelles au volant ou d’une qualité de conduite défaillante, mais elle dispose également d’un système de symboles connus sous le nom de voyants, lesquels sont situés sur le panneau d’instruments, s’allumant pour indiquer des problèmes à prendre en charge.

Par exemple, s’il y a une pression d’huile suffisante, si le niveau du réservoir du liquide de frein est correct, si nous avons les phares de route allumés, et probablement le plus redouté, s’il y a des défaillances du moteur. Ce voyant provoque désarroi, car il indique que quelque chose ne va pas sous le capot, mais ne précise jamais quoi.

Il est important d’intervenir avant que ne se produise un dommage plus important dans l’un des systèmes qui composent notre automobile. Le problème potentiel pourrait être aussi mineur, comme un câble desserré ou une bougie en mauvais état, jusqu’à quelque chose de bien plus grave, tel qu’un catalyseur défectueux. La question se pose immédiatement : est-il sûr de continuer à rouler ?

Nous recommandons La voiture hybride chinoise qui coûte moins cher que la Jetta au Mexique

Voici ce que vous devez faire lorsque le témoin commence à briller. Photo : Cortesia

¿Se puede seguir conduciendo con el testigo de falla de motor?

Que se encienda el testigo, también conocido como « check engine », no siempre significa que tengamos que detenernos inmediatamente. Si la luz se queda encendida podemos seguir conduciendo durante un tiempo más, mais de préférence en douceur, sans exiger des révolutions du moteur, et directement vers le garage mécanique le plus proche.

Es posible que el problema no sea una emergencia, mais podría agravarse si no se soluciona et peut empirer très rapidement. D’un autre côté, lorsque la luz del testigo commence à parpadear, alors la falla es muy seria. Aquí no hay margen: se debe orillar el vehículo, apagar el motor y solicitar une grúa.

Incluso, hay carros que, si no apagas el motor por tu cuenta ante este escenario, por seguridad mecánica el motor dejará de trabajar por sí solo, perdiendo la asistencia de frenos y dirección. En definitiva, sí se puede seguir circulando con la luz de fallo motor encendida, pero es una muy pésima idea.

On peut continuer à rouler, mais ce n’est pas recommandé. Photo : Cortesia

En résumé : peut-on continuer à conduire avec le témoin moteur allumé ? Techniquement oui lorsque la lumière est fixe, mais cela reste une mauvaise décision. Forcer la voiture lorsque l’ordinateur appelle à l’aide coûte presque toujours cher, il convient donc de l’emmener au garage dès que possible.

De plus, se rendre à des inspections officielles du véhicule telles que l’ITV avec ce voyant actif garantit un refus immédiat, car il s’agit de l’un des défauts que les inspecteurs surveillent avec zéro tolérance. Parmi toutes les voyants du tableau qui indiquent un problème, celui de la panne moteur est celui qu’il ne faut surtout pas ignorer.