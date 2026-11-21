Le Mexique cherche à attirer davantage de touristes chinois et à renforcer sa présence sur le marché asiatique. Dans le cadre de cette stratégie, le pays participera pour la première fois à trois salons touristiques en Chine en 2027, et propose également d’instaurer l’année 2027 comme le Año del Turismo China–México, dans le cadre du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

La secrétaire à la Tourisme du gouvernement du Mexique, Josefina Rodríguez Zamora, a annoncé ces actions lors de la tournée de travail qui a accompagné la présidente Claudia Sheinbaum Pardo à Shenzhen, en Chine, à l’occasion de la 33e Réunion des Leaders Économiques du Forum de Coopération Économique Asie-Pacifique (APEC).

La participation de la titulaire de la Secretaría de Turismo (Sectur) avait pour objectif de générer de nouvelles opportunités d’affaires pour l’industrie touristique mexicaine, de renforcer la coopération bilatérale et de promouvoir les attraits culturels, naturels et gastronomiques du Mexique auprès des voyageurs du pays asiatique.

« Nous réaffirmons la coopération touristique avec la Chine. En 2027, nous serons présents, pour la première fois, à trois salons touristiques à Shanghai et à Pékin, et la Chine nous accompagnera également au Tianguis Turístico de Puebla. Nous continuerons de renforcer cette relation par la promotion touristique », a souligné Rodríguez Zamora.

Le Mexique et la Chine cherchent à dynamiser le tourisme en 2027

L’un des principaux axes évoqués lors de la tournée fut la proposition de déclarer 2027 comme l’Año del Turismo China–México, une initiative qui coïnciderait avec les 55 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

Cette proposition vise à accroître la promotion des destinations mexicaines en Chine, à renforcer les échanges culturels et à ouvrir de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises du secteur touristique des deux nations.

Parmi les actions envisagées, on prévoit d’augmenter la présence du Mexique dans les principales foires touristiques chinoises, d’organiser des rencontres d’affaires et de mettre en valeur la diversité des expériences offertes par les destinations nationales.

La relation entre les deux pays compte également 36 jumelages entre des états et des villes du Mexique et de Chine, des liens qui permettent de soutenir des activités culturelles, la promotion des destinations et les échanges touristiques.

Ainsi, le Mexique cherche à se rapprocher des voyageurs chinois

Dans le cadre de la stratégie visant à atteindre davantage de visiteurs provenants de ce pays, la Sectur promeut les destinations mexicaines sur les plateformes numériques populaires en Chine, notamment WeChat, Weibo et Xiaohongshu.

Elle prévoit également la mise à jour du Sello Cerca de China, une initiative destinée à améliorer l’accueil des touristes chinois par le biais de services adaptés à leurs préférences et besoins.

Ces mesures visent à diversifier les marchés internationaux des visiteurs arrivant au Mexique et à accroître les retombées économiques du tourisme pour les communautés, les entreprises et les prestataires de services.

Combien de touristes internationaux sont arrivés au Mexique en 2026 ?

La stratégie de promotion s’inscrit dans un contexte de croissance du tourisme mexicain. Selon les chiffres présentés par la Sectur, entre janvier et septembre 2026, 74,9 millions de voyageurs internationaux sont arrivés dans le pays, soit une hausse de 5,6 % par rapport à la même période de 2025.

Durant cette période, le Mexique a accueilli 36 millions de touristes internationaux, chiffre représentant une augmentation de 3,8 % par rapport aux neuf premiers mois de l’année précédente.

En ce qui concerne le marché asiatique, l’arrivée de touristes en provenance de Chine a enregistré une croissance d’environ 10 % à la fin de 2025, par rapport à 2024.

Rodríguez Zamora a souligné l’importance de ce marché pour l’industrie touristique nationale, car la Chine représente le principal pays émetteur de touristes asiatiques vers le Mexique, avec une part de 28,2 % parmi les visiteurs en provenance de cette région.

Le Mexique accueillera l’APEC en 2028

La participation du Mexique à la réunion des dirigeants économiques de l’APEC s’inscrit également dans une stratégie de coopération à long terme. Le Mexique accueillera le forum en 2028, ce qui représentera une nouvelle opportunité de renforcer les liens avec les économies de l’Asie-Pacifique.

Selon la Sectur, l’objectif est de tirer parti de ces espaces de coopération pour étendre la promotion internationale des destinations mexicaines, générer des opportunités d’affaires et renforcer les échanges touristiques.

L’agence a indiqué que ces actions s’inscrivent dans la stratégie du Gouvernement mexicain visant à promouvoir le tourisme comme une activité économique qui génère des emplois, des opportunités et le bien-être dans les communautés du pays.