Ces derniers jours, des groupes de travailleurs actifs, retraités et pensionnés de l’Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ont manifesté dans différentes régions du pays, cherchant à obtenir une augmentation de leur salaire. Voici combien ils gagnent en moyenne.

L’IMSS a informé qu’il demeure disposé au dialogue pour répondre aux demandes des travailleurs liées au fonctionnement de l’institution et aux conditions de travail. Suite à une consultation du 14 octobre dernier, rejetée, qui proposait une augmentation globale de 6,8 %.

Les employés de l’Institut ne recherchent pas seulement une augmentation salariale, mais aussi le retour au Régime de Jubilations et Pensions (RJP). Ils exigent des modifications légales qui ne relèvent pas des attributions de l’Institut.

Combien le personnel de l’IMSS gagne-t-il ?

La négociation salariale de l’IMSS pour 2026-2027 est revenue sur la table après que des milliers de travailleurs soient sortis dans les rues et aient ensuite rejeté par consultation l’accord conclu entre l’institution et son syndicat. Bien que la proposition représentait une augmentation globale de 6,8 %, ce chiffre n’a pas convaincu la majorité des participants au vote.

On a appris que le personnel de santé de cet Institut cherche une augmentation salariale de 10 % afin qu’elle se voie réellement sur la fiche de paie.

En ce qui concerne la question du salaire du personnel de l’IMSS, il est très variable, car il dépend de leurs fonctions et du secteur dans lequel ils se trouvent, par exemple :

Infirmière ou infirmier général de l’IMSS : En moyenne 10 000 pesos.

En moyenne 10 000 pesos. Infirmière ou infirmier général IMSS Bienestar : Autour de 26 000 pesos.

Autour de 26 000 pesos. Infirmière spécialiste IMSS : En moyenne 15 000 pesos

Infirmière spécialiste IMSS Bienestar : 32 000 pesos.

Médecin général : 9 751,80 pesos par mois.

9 751,80 pesos par mois. Médecin non familier : 12 844,20 pesos par mois.

Médecin familier : 12 844,20 pesos par mois.

Une nouvelle proposition d’augmentation pour les travailleurs de l’IMSS

Les négociations entre les employés de l’IMSS et le Gouvernement vont se poursuivre. De son côté, la présidente Claudia Sheinbaum a révélé que le directeur général de l’IMSS, Zoé Robledo, fera prochainement une nouvelle proposition qui offrira de meilleurs avantages.

L’IMSS lance un appel à ce que les manifestations se déroulent de manière pacifique, en respectant les droits d’autrui et en maintenant libres les accès aux hôpitaux et cliniques, en particulier ceux destinés aux urgences et aux ambulances.