Roberto « El Piojo » Alvarado est l’une des étoiles de l’équipe des Chivas de Guadalajara, qui brille non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, grâce à sa personnalité débordante. C’est pourquoi nous vous présentons à quel point sa fortune est élevée aujourd’hui.

« El Piojo » Alvarado, qui évolue au poste d’ailier chez les Chivas, est un élément clé de l’équipe, car à tout moment il peut faire basculer un match, grâce à ses habiletés individuelles et à sa constance qui le maintiennent dans le onze de départ depuis plusieurs saisons.

À combien s’élève la fortune de Roberto « El Piojo » Alvarado ?

Bien qu’il n’existe pas de chiffres officiels sur le montant de la fortune du footballeur rojiblanco, des informations non officielles estiment qu’elle se situe entre 100 et 110 millions de pesos. En tenant compte des contrats qu’il a signés au cours de sa carrière.

L’ailier des Guadalajara perçoit environ 500 000 pesos par semaine lors du Torneo d’ouverture de la Liga MX 2026, ce qui, annuellement, se traduit par 25 millions 730 mille 640 pesos, selon le site Salary Sport.

Il convient de noter que Roberto « El Piojo » Alvarado a signé un contrat avec les Chivas jusqu’en 2029, club où il s’est distingué durant les dernières saisons et qui lui a valu d’être convocato pour la Coupe du Monde 2026.

Bien qu’il n’ait pas été le seul club dans lequel le footballeur originaire de Salamanca, Guanajuato, a joué, il a notamment porté les maillots de Celaya, Pachuca, Necaxa et Cruz Azul. Mais il traverse sans aucun doute l’un des meilleurs moments de sa carrière, ce qui se voit à chaque fois qu’il foul la pelouse.

Il convient d’ajouter que le joueur est l’un des favoris du public des Chivas pour ses compétences et aussi pour son charisme.

Combien vaut sur le marché des transferts Roberto « El Piojo » Alvarado ?

Roberto « El Piojo » Alvarado est actuellement évalué à 12 millions d’euros sur le marché des transferts, après sa participation à la Coupe du Monde 2026, selon le portail Transfermarkt. Ce qui signifie que c’est la valeur la plus élevée atteinte au cours de sa carrière. Ce qui confirme le bon moment qu’il traverse sur le plan footballistique.