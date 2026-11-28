Emilio Azcárraga Jean est né au sein de l’une des familles les plus influentes du monde des affaires mexican. Son père, Emilio Azcárraga Milmo, fut le magnat qui consolida le pouvoir de Televisa et bâtit un patrimoine comprenant des propriétés au Mexique et aux États‑Unis.

Cependant, il existe un détail peu connu sur l’enfance de l’homme d’affaires : la maison où il a grandi. Il faut préciser qu’il n’y a pas beaucoup d’informations à ce sujet. Ce que l’on sait relève de son histoire familiale et d’une des résidences les plus emblématiques héritées de son père, une maison de style hacienda mexicaine à Hollywood Hills, Californie.

Où a vécu Emilio Azcárraga Jean pendant son enfance ?

L’enfance d’Emilio Azcárraga Jean a été marquée par la séparation de ses parents. Selon une interview publiée par le magazine Quién, Emilio et sa sœur Carla ont été confiés à leur mère, Nadine Jean, après que leurs parents se soient séparés lorsque lui avait cinq ans.

Par conséquent, bien que certains détails sur les propriétés liées à sa famille existent, on ne connaît pas en détail le logement où il a passé son enfance à Mexico.

l’une des propriétés les plus connues des Azcárraga se trouve à Los Angeles et fut construite par son père lorsque Emilio Jean était encore jeune. Au fil des années, cette résidence est devenue partie intégrante de son patrimoine.

Ainsi était la villa des Azcárraga dans les Hollywood Hills

L’histoire de cette propriété commence en 1987, lorsque Emilio Azcárraga Milmo achète le terrain où se trouvait l’ancien Sunset Plaza Apartments, dans les Hollywood Hills, pour environ 2,3 millions de dollars.

Le bâtiment original fut démoli pour laisser place à une résidence privée conçue par l’architecte mexicain Tomás Cajig. Les travaux furent achevés vers 1990 et adoptèrent un style hacienda mexicain, avec de vastes espaces intérieurs et des jardins.

Le terrain couvre environ 2,3 acres, soit plus de 9 000 mètres carrés. La maison principale compte environ 1 022 mètres carrés de surface construite, tandis que la propriété comprend également une habitation indépendante pour les invités. Parmi ses caractéristiques figurent :

Six chambres et sept salles de bains.

Deux salles à manger avec des détails en pierre taillée et des poutres en bois.

Cuisine de grandes dimensions.

Bibliothèque et cave à vins.

Jardins, fontaines et vastes espaces verts.

Piscine, spa et court de tennis.

Parking pouvant accueillir plus de 20 véhicules.

La résidence fut conçue comme une ferme privée, entourée de murs et de végétation qui lui conféraient intimité, bien qu’elle se trouve près de Sunset Strip, l’une des zones les plus connues de Los Angeles.

Emilio Azcárraga a-t-il hérité la mansion de son père ?

Après le décès d’Emilio Azcárraga Milmo en 1997, la propriété a été mise sur le marché immobilier avec un prix de départ d’environ 16 millions de dollars.

Cependant, elle n’a pas trouvé d’acquéreur et est ensuite passée entre les mains de son fils, qui l’a finalement utilisée comme résidence.

En août 2023, la demeure a de nouveau suscité l’attention lorsqu’elle a été mise en vente pour environ 60 millions de dollars. Ce chiffre reflète l’étendue du terrain, son emplacement et les particularités de la construction.

Bien que cette résidence permette d’entrevoir une partie du patrimoine immobilier de la famille Azcárraga, elle ne doit pas être confondue avec la maison où Emilio Azcárraga Jean a passé son enfance. Cette demeure demeure hors de la connaissance du public.