Comme l’achat d’un logement au Mexique représente tout un défi, certaines personnes choisissent de l’acquérir ensemble avec un membre de leur famille, un ami, un partenaire ou un associé, et c’est ce qu’on appelle la copropiedad parce qu’elles partagent un bien commun.

Qu’est-ce que la copropiedad de vivienda au Mexique ?

En bref, la copropiedad est lorsque deux personnes ou plus sont propriétaires d’un bien immobilier, en l’occurrence un logement. Cette modalité apporte non seulement des avantages, mais aussi des obligations, notamment lorsqu’elle a été réalisée par le biais d’un prêt hypothécaire.

La copropiedad existe cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen, proindiviso, a dos o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes del bien en cierta proporción.

Ventajas de la copropiedad de vivienda

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha informado sobre las ventajas et des désavantages de cette modalité.

Il est plus facile d’obtenir l’hypothèque : ensemble, ils peuvent obtenir un montant plus élevé, ainsi que des taux d’intérêt plus bas ou des échéances plus favorables.

: ensemble, ils peuvent obtenir un montant plus élevé, ainsi que des taux d’intérêt plus bas ou des échéances plus favorables. Acheter une meilleure maison: en additionnant leurs revenus et en divisant les coûts, ils pourraient trouver un logement avec des espaces plus vastes, un emplacement remarquable avec une plus-value plus élevée, voire meublé, etc.

Partager toutes les dépenses: cela suppose qu’ils pourront non seulement partager les paiements hypothécaires, mais aussi les frais d’entretien, les services, les frais notariaux et autres.

Inconvénients de la copropiedad de vivienda

Confiance: il s’agit d’un engagement financier à long terme lorsque cela est obtenu par le biais d’un crédit, ce qui exige d’examiner en détail les implications acquises, ainsi que d’avoir les mêmes plans pour l’avenir.

lorsque cela est obtenu par le biais d’un crédit, ce qui exige d’examiner en détail les implications acquises, ainsi que d’avoir les mêmes plans pour l’avenir. Vente conjointe : si pour une raison quelconque vous décidez de vendre la propriété, les gains seront partagés selon ce qui a été convenu au préalable, c’est pourquoi il faut l’établir dès le départ.

: si pour une raison quelconque vous décidez de vendre la propriété, les gains seront partagés selon ce qui a été convenu au préalable, c’est pourquoi il faut l’établir dès le départ. Implications financières : les comportements négatifs affecteront les personnes impliquées de la même manière; par exemple, si quelqu’un manque à ses paiements, cela affectera l’historique de crédit des deux.

En la actualidad, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) permite que dos personas puedan unir sus créditos para adquirir una casa independientemente de si están casados o no, por lo que pueden tramitar con un familiar o amigo. A esa modalidad se le llama Unamos Créditos.

Ambas se vuelven dueñas de la vivienda en proporción al monto o porcentaje de su crédito. El monto que se autoriza depende del salario del empleado y edad.