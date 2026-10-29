Avec l’aide de l’intelligence artificielle, il est désormais possible de créer des fraudes plus sophistiquées et plus difficiles à déceler, allant des boutiques fantômes à des messages qui imitent des entreprises légitimes. C’est pourquoi comprendre leur fonctionnement et repérer les signaux d’alerte est fondamental pour protéger vos données personnelles et acheter en toute sécurité.

Comment l’intelligence artificielle rend les escroqueries plus convaincantes

Au Mexique, 21 % des cyberattaques ciblées utilisent déjà l’IA. Cette technologie permet aux escrocs de générer des messages personnalisés, de usurper l’identité de personnes et d’entreprises et de créer du contenu faux difficile à distinguer de l’original.

Phishing personnalisé. Courriels et messages qui imitent les communications des boutiques légitimes et réclament des mots de passe, des données bancaires ou des informations de paiement.

Courriels et messages qui imitent les communications des boutiques légitimes et réclament des mots de passe, des données bancaires ou des informations de paiement. Boutiques frauduleuses. Des pages qui emploient des images, des descriptions de produits et des avis générés par l’IA pour se faire passer pour des commerces fiables.

Des pages qui emploient des images, des descriptions de produits et des avis générés par l’IA pour se faire passer pour des commerces fiables. Publicités et vidéos manipulées. Des promotions fausses qui intègrent des images ou des voix générées par l’IA pour usurper l’identité de personnes connues.

Des promotions fausses qui intègrent des images ou des voix générées par l’IA pour usurper l’identité de personnes connues. Chatbots frauduleux. Des assistants virtuels qui simulent offrir une assistance clientèle afin d’obtenir des informations personnelles ou financières.

Comment se protéger des arnaques générées par l’IA

Les arnaques créées grâce à l’intelligence artificielle peuvent sembler légitimes, il est donc essentiel de vérifier l’authenticité des offres avant d’acheter. Ces mesures vous aideront à réduire les risques :

Acheter sur des sites officiels. Accédez directement à la page du vendeur et évitez les liens suspects reçus par courriel, messages ou réseaux sociaux. Vérifier l’adresse web. Vérifie que le domaine est celui du site officiel et fais attention à d’autres signaux qui indiquent parfois qu’une page est frauduleuse. Vérifier les remises. Confirme que la promotion figure sur la page officielle et compare les prix pour déceler les offres trompeuses. Activer l’authentification à deux facteurs. Ajoute une couche de sécurité à tes comptes d’achat et de courrier électronique. Choisir des méthodes de paiement sûres. Préfère les options qui permettent de contester les prélèvements et évite les virements vers des vendeurs inconnus. Méfie-toi des messages urgents. Si tu reçois une alerte concernant une commande ou ton compte, vérifie l’information directement avec l’entreprise.

De plus, garde tes appareils à jour et utilise des mots de passe différents pour chaque compte. Ces précautions peuvent t’aider à protéger tes données même lorsque une arnaque est difficile à repérer.

Profitez des réductions sur les outils de cybersécurité

Outre la recherche d’offres sur des produits et des services, tu peux profiter du Black Friday et du Cyber Monday pour investir dans des outils qui t’aideront à protéger tes données et tes appareils.

Par exemple, un VPN chiffre ta connexion à Internet et rend plus difficile pour des tiers d’intercepter tes données, surtout lorsque tu effectues des achats sur des réseaux Wi‑Fi publics. De plus, il masque ton adresse IP réelle, ce qui peut réduire ton exposition aux attaques DDoS et à d’autres cybermenaces.

Tu peux consulter les offres de VPN pendant le Cyber Monday et explorer d’autres outils, comme des antivirus et des pare-feu, qui aident à détecter les menaces et à bloquer les connexions suspectes.

Les arnaques les plus courantes pendant le Black Friday et le Cyber Monday

Lors de ces campagnes de réduction, les criminels informatiques emploient diverses stratégies pour dérober de l’argent et des données personnelles. En voici quelques-unes parmi les plus fréquentes :

Offres fausses et boutiques qui usurpent des marques

Les escrocs publient des annonces avec des remises attractives qui renvoient vers des boutiques fictives, conçues pour imiter des marques connues. Bien qu’elles paraissent légitimes, leurs adresses web présentent souvent de petites variations. L’objectif est de facturer des produits qui ne seront jamais livrés ou de voler les données bancaires des acheteurs.

Messages faux concernant les achats et les livraisons

Les messages de phishing alertent sur des commandes en attente, des prélèvements non reconnus ou des problèmes de livraison. Pour les résoudre, ils invitent à ouvrir des liens, à fournir des informations personnelles ou à effectuer des paiements. L’IA permet de personnaliser ces messages et de les rendre plus crédibles, ce qui rend plus difficile la détection de l’arnaque.

Offres urgentes et méthodes de paiement suspectes

Certaines promotions frauduleuses utilisent des comptes à rebours et des remises limitées dans le temps pour pousser les acheteurs et les empêcher de vérifier l’offre. Méfie-toi si une boutique inconnue demande des virements sur des comptes personnels, des crypto-monnaies ou d’autres méthodes de paiement qui compliquent la récupération des fonds.

La meilleure défense est de vérifier avant d’acheter

Bien que l’intelligence artificielle rende les arnaques de plus en plus difficiles à déceler, adopter une approche préventive peut t’aider à reconnaître les tromperies et à éviter d’y tomber. Vérifier l’authenticité des boutiques, passer en revue les promotions et se méfier des messages urgents peut t’aider à éviter les fraudes.

Pendant le Black Friday et le Cyber Monday, ne laisse pas une réduction t’amener à prendre des décisions précipitées. Prendre quelques minutes pour vérifier une offre peut te permettre d’éviter des pertes financières et de protéger tes données personnelles.