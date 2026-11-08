Le paiement des heures supplémentaires au Mexique connaîtra des modifications à partir de 2027 dans le cadre de la réforme du travail impulsée par la présidente Claudia Sheinbaum, qui vise à réduire la durée hebdomadaire de travail pour atteindre un maximum de 40 heures.

Outre une réduction du temps de travail, les travailleurs auront de nouvelles règles pour le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des limites plus claires sur la durée pendant laquelle ils pourront effectuer des heures supplémentaires.

Les changements font partie d’une réforme de l’article 123 de la Constitution, publiée au Diario Oficial de la Federación (DOF) le 3 mars 2026. Bien que son application soit progressive, à partir de janvier 2027 commenceront à être mises en œuvre les premières modifications, il convient donc de connaître combien les employeurs devront payer lorsque des heures supplémentaires seront demandées à leurs travailleurs.

Ainsi seront rémunérées les heures supplémentaires

L’un des changements les plus importants concerne la rémunération du temps supplémentaire. La réforme prévoit que les heures supplémentaires doivent être payées avec une majoration de 100% par rapport au salaire d’une heure ordinaire, ce qui signifie que le salarié percevra le double pour chaque heure additionnelle dans la limite établie.

Lorsque la limite est dépassée, l’employeur devra payer une majoration de 200% sur le salaire ordinaire, soit l’équivalent du triple.

Cependant, il faut noter que, même si la réforme constitutionnelle fixe une limite de 12 heures supplémentaires par semaine, la Loi Fédérale du Travail (LFT) prévoit que cette maximum sera atteinte de manière progressive.

Conformément au calendrier transitoire, la limite des heures extraordinaires qui seront rémunérées selon le premier schéma sera :

2027: 9 heures par semaine.

2028: 10 heures par semaine.

2029: 11 heures par semaine.

2030: 12 heures par semaine.

Lorsque le temps supplémentaire sera prolongé au-delà de la limite correspondante, les heures excédentaires devront être rémunérées au triple, avec un maximum additionnel de quatre heures par semaine conformément à la nouvelle législation.

Par ailleurs, les heures supplémentaires pourront être réparties jusqu’à quatre heures par jour, pendant un maximum de quatre jours dans la semaine. La réforme prévoit également que les personnes de moins de 18 ans ne pourront pas effectuer ce type de travail.

Comment la jornada de travail sera-t-elle réduite ?

Le paiement des heures supplémentaires n’est pas le seul aspect qui changera. La réforme prévoit également une réduction progressive de la durée du travail, qui aujourd’hui est limitée à 48 heures par semaine.

Plutôt que d’appliquer ce changement immédiatement, le gouvernement fédéral a établi un calendrier afin que les entreprises puissent adapter leurs horaires et processus de travail.

La réduction commencera le 1er janvier 2027, lorsque la limite hebdomadaire passera de 48 à 46 heures. Ensuite, elle diminuera de deux heures chaque année jusqu’à atteindre l’objectif de 40 heures par semaine en 2030.

Le calendrier de réduction de la jornada est le suivant :

2026: 48 heures hebdomadaires.

2027: 46 heures hebdomadaires.

2028: 44 heures hebdomadaires.

2029: 42 heures hebdomadaires.

2030: 40 heures hebdomadaires.

Un point important est que la réduction de la jornada ne pourra pas être utilisée comme justification pour diminuer les salaires ou les prestations des travailleurs.

Que se passe-t-il si les heures supplémentaires ne sont pas payées ?

Avec les réformes du travail, les employeurs devront respecter les limites établies et rémunérer les heures supplémentaires conformément aux nouvelles dispositions.

De plus, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises auront l’obligation de tenir un registre électronique de la jornada de chaque travailleur, incluant les heures de début et de fin de leurs activités. Cette information pourra être demandée par les autorités du travail et servira à documenter le temps effectivement travaillé.

Ainsi, la réforme impulsée par Claudia Sheinbaum vise non seulement à faire progresser le Mexique vers une semaine de travail de 40 heures, mais établit également de nouvelles conditions pour régir le paiement des heures supplémentaires et garantir que le temps additionnel soit rémunéré conformément à la loi.