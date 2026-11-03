Il existe des sons qu’une communauté reconnaît sans même les regarder. En Costa Rica, sindicatura de Culiacán, l’un de ces sons est celui de la tambora, et vers le milieu d’octobre, il a de nouveau retenti dans les rues, accompagné du pas lent des chevaux.

Costa Rica de fiesta

La communauté a ainsi célébré les 80 ans de la fondation de sa sindicatura avec une tamboreada et une cavalcade qui ont réuni familles, cavaliers et voisins. Ce n’était pas un défilé à regarder depuis le trottoir: beaucoup de gens ont marché, monté ou accompagné le parcours du début à la fin.

Le parcours a traversé des lieux emblématiques de la communauté, des endroits que chaque famille associe à quelque chose de différent: un souvenir, une anecdote, un nom. Les parcourir à cheval et en musique fut une façon de raconter l’histoire sans avoir recours à des discours.

Histoire et racines

Atteindre huit décennies, pour Costa Rica, relève de bien plus qu’un chiffre. Cela signifie qu’il y a 80 ans, quelqu’un a décidé d’établir ses racines dans cette zone au sud de Culiacán, et que ses descendants y demeurent, travaillant, entreprenant et élevant des enfants qui savent aujourd’hui ce qu’est une tamboreada.

Pour cette même raison, l’anniversaire dans cette communauté se vit comme ce qu’il est, une fête qui lui est propre, et non empruntée.

La festivité s’ajoute à une tradition d’anniversaires. En 2023, par exemple, la communauté s’est réunie au Parque Las Grúas pour célébrer ses 77 ans, avec des prestations du Centre Culturel, couronnement de reines et gâteau pour tous les âges. Cette fois, la fête est sortie dans la rue et s’est déployée à cheval.

Et c’est peut-être la meilleure nouvelle: la fête ne dépend pas d’une scène, mais des gens. Les cavaliers qui avaient préparé leurs chevaux, les familles qui se sont jointes au chemin et ceux qui ont aidé à l’organisation ont fait que le parcours ait ce qui ne s’achète pas: l’envie d’être ensemble.

Un héritage

On dit que les traditions restent vivantes lorsque les enfants les héritent sans s’en rendre compte. Une part de cela se retrouve dans une cavalcade où des familles entières trouvent leur place, où les plus grands enseignent, les plus jeunes apprennent et la coutume poursuit son chemin.

Les festivités des 80 ans se poursuivent, et avec elles l’invitation à ce que la communauté continue de se réunir. Car si quelque chose a laissé cette tamboreada, c’est une idée simple: qu’une communauté qui se reconnaît dans son histoire sait mieux où elle doit aller.

Costa Rica a célébré ses 80 ans à sa manière, avec de la tambora, des chevaux et la porte ouverte à ceux qui souhaitaient se joindre.