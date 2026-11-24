Depuis Toluca, dans l’État de Mexico, Crisanto et les membres de sa famille parcourent routes, villes et villages pour proposer des articles de jarciería: des articles de nettoyage et d’autres objets utiles pour le foyer.

Leur itinéraire les mène jusqu’au Sinaloa, où chaque année ils visitent Mazatlán à plusieurs reprises et diverses communautés avant de poursuivre leur route vers Culiacán.

« Nous sommes une famille uniquement, des frères et des cousins », raconte-t-il.



Lors de cette visite, le groupe est composé de quatre chariots, bien que dans d’autres occasions ils aient été jusqu’à cinq ou six. Ils voyagent tout au long de l’année et s’arrêtent à chaque lieu en fonction des ventes : dans les villages, ils restent généralement un jour ou deux ; à Mazatlán, environ 15 à 20 jours.

El parcours exige de ellos adaptación. Partant de la ville portuaire, ils remontent vers le nord et, une fois arrivés à Culiacán, ils entament le retour vers Toluca. Pour revenir à Mazatlán, ils peuvent mettre entre deux et trois mois, car ils répètent le trajet en faisant plusieurs arrêts pour vendre.

« Nous allons revenir au début de l’année prochaine, si Dieu le veut », dit-il.



Un chariot avec de la variété et une tradition familiale

Les balais et les serpillières sont les produits qui attirent le plus les clients. Ils proposent aussi des ramasse-poussières, des oreillers, des coussins, des éventails, des jouets et des articles pour enfants.

La diversité fait partie de la stratégie pour attirer l’attention et soutenir l’entreprise.

« Un seul produit ne nous servirait pas ; il faut y ajouter de la variété et que le chariot paraisse attractif et bien présenté », explique-t-il.



La jarciería, tel quel on appelle ce modèle d’entreprise proposant des articles de nettoyage, est aussi un métier appris au sein de la famille. Crisanto a commencé à travailler jeune, lorsque d’autres membres de la parenté s’y consacraient déjà.

« On peut dire que c’est une tradition qui se transmet dans la famille », commente-t-il.



Au fil des années, ce travail lui a permis de connaître de nombreux lieux du Sinaloa, comme Concordia, Escuinapa, El Rosario, Dimas, La Cruz, Eldorado et Quilá.

La manière de travailler a changé. Le groupe se déplace à bord d’un camion sur la route et parcourt les quartiers avec leurs chariots, même dans les zones les plus éloignées, là où se trouvent potentiellement plus d’acheteurs.

« En centre-ville, nous ne faisons que gêner », dit-il à propos de la décision d’utiliser les avenues pour atteindre les quartiers et progresser ensuite rue par rue.



Il reconnaît également que l’insécurité a rendu plus difficile de poursuivre certaines pratiques d’antan.

À Mazatlán, où ils reviennent depuis plus de dix ans, ils ont tissé des liens et trouvé du soutien.

Une gérante leur permet de laisser le camion dans une bodega de tubos, où ils peuvent aussi dormir pendant leur séjour.

« Nous avons rencontré des personnes très bienveillantes qui nous aident à pouvoir travailler et circuler à travers toute la ville », partage-t-il.



L’itinéraire de Crisanto soutient une affaire familiale et maintient vivant un commerce traditionnel qui rapproche des produits du quotidien à diverses communautés. Chaque halte demande de l’effort et de l’adaptation ; chaque retour offre la possibilité de renouer avec les clients et de continuer d’avancer.