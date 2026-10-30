Cristiano Ronaldo est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, et à 41 ans il continue d’avoir pour objectif de continuer à établir des records. En tant que buteur, il est actuellement en lice pour atteindre les 1000 buts, et après sa performance du 29 octobre, la barre semble proche.

En effet, il a inscrit un triplé lors de la victoire d’Al-Nassr par 5-3 contre le Al-Kholood, ce qui porte l’attaquant portugais à 984 buts officiels, un chiffre qui le place sur la voie de réaliser l’un des records individuels les plus remarquables de l’histoire du football dans le monde.

Combien de buts Cristiano Ronaldo doit-il marquer pour atteindre les 1000 ?

Cristiano Ronaldo totalise 984 buts en 1 343 matchs officiels. La barre des 1 000 buts est de plus en plus proche et le calcul indique qu’il manque 16 buts pour atteindre son objectif, une marque qui n’a jamais été atteinte par personne au cours des plus de 200 ans d’histoire depuis le premier match de football de 1863.

Lors de son dernier match, il a disputé les 90 minutes et a perforé les filets à la 66e, à la 72e et à la 81e minute pour mener la victoire. Sa production actuelle se situe à 0,56 but par match. En clair, il marque environ un but tous les 1,8 matchs. Cette moyenne le placerait à environ 33 matchs de franchir ce record légendaire.

Étendre ce calcul au calendrier repousserait la célébration jusqu’à la fin du mois de mai de l’année prochaine, en tenant compte de ses participations, pas seulement avec l’Al-Nassr. En septembre 2026, l’attaquant a réaffirmé son intention de continuer à jouer et de s’approcher du millier de buts, une chiffre qui représenterait un nouveau jalon dans sa longue carrière.

Sa production de buts dans les prochains matchs sera décisive pour déterminer quand il pourrait atteindre cette marque. Si Cristiano parvient à trouver sa meilleure moyenne de buts entre les cinq clubs pour lesquels il a évolué et l’équipe nationale, la moyenne s’élèverait à 0,73 but par match.

Cristiano Ronaldo a fait ses débuts avec le Sporting de Lisbonne le 14 août 2002 et, lors de son deuxième match en Liga de Portugal, il a inscrit ses deux premiers buts face au Moreirense. À partir de là a commencé le parcours du meilleur buteur de l’histoire du football jusqu’à ce jour.

Le Real Madrid a été l’équipe avec laquelle il a obtenu le plus grand nombre de buts. Pendant son passage dans ce club espagnol, il a marqué 450 buts en 438 matchs et est devenu le meilleur buteur historique du club. Par la suite, il a poursuivi sa carrière en Italie avec la Juventus, est revenu à Manchester United et a rejoint l’Al-Nassr.

Les buts de CR7 peuvent être décomposés comme suit:

Portugal : 146 buts.

Sporting de Lisbonne : 5 buts.

Manchester United : 145 buts.

Real Madrid : 450 buts.

Juventus : 101 buts.

Al-Nassr : 138 buts.

Ainsi, le Commandant se situe au-dessus de figures telles que Lionel Messi (936), Josef Bican (805), Pelé (757), Romário (745), Gerd Müller (735), Robert Lewandowski (726), Ferenc Puskás (704), Jimmy Jones (647), Éusébio (621), parmi bien d’autres.