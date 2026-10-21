Dans le cadre de la Journée 12 de l’Apertura 2026, Cruz Azul recevra le FC Juárez ce week-end sur le terrain du Stade Banorte à 21h10 (heure du centre du Mexique), où la Máquina cementera affronte les Bravos de Juárez avec l’obligation de prendre les trois points.

Depuis 2018, les cementeros ont construit une série parfaite de huit victoires sur huit à domicile, sans même concéder un nul aux Bravos. Ni les changements de lieu entre l’Azteca, le CU et la Ciudad de los Deportes ni le passage des années n’ont pu modifier cette histoire de domination absolue.

Quand et où regarder Cruz Azul vs FC Juárez ?

Le match Cruz Azul vs FC Juárez pour la Journée 12 de l’Apertura 2026 se disputera ce samedi 17 octobre à l’heure de 21h10 (heure centrale du Mexique) au Stade Banorte. Les supporters pourront suivre l’action sur Canal 5, TUDN et ViX. De plus, il sera également disponible sur Layvtime (YouTube).

Comment arrivent Cruz Azul et FC Juárez au match ?

L’équipe ciel et bleu aborde ce rendez-vous après avoir été le protagoniste d’un match nul émouvant contre les Pumas de l’UNAM sur le campus de Ciudad Universitaria. Bien qu’elle ait été menée au score par 3-1, elle a su réagir et obtenir l’égalisation, un résultat qui a laissé de bonnes sensations quant à la capacité de réaction de l’équipe.

De l’autre côté se dresse le FC Juárez, qui traverse une campagne difficile dans le football mexicain. Les frontaliers n’ont qu’une unique victoire lors de la Journée 9, lorsqu’ils ont réussi à s’imposer contre les Tigres. Depuis lors, l’équipe doit trouver de la régularité pour viser de meilleurs résultats et commencer à s’éloigner des dernières places.

En ce qui concerne les confrontations, Cruz Azul compte 18 buts marqués et seulement 4 encaissés dans cette série de huit matches. Cette supériorité a traversé trois stades et différents projets sportifs. Désormais au Banorte, les cementeros chercheront que la neuvième visite des Bravos ait le même dénouement que les huit précédentes.

Plus loin que l’urgence de points pour les deux camps, l’équipe cimentera va se présenter en grande tenue sur scène pour rendre un hommage ému à son gardien Kevin Mier, qui atteindra la barre des 100 matchs disputés dans la Liga MX. Le portier colombien s’ajoute à une journée de reconnaissances au Mexique.

Par ailleurs, la grande inconnue pour l’encadrement celeste réside dans le milieu argentin José Paradela, qui a souffert d’une blessure musculaire lors du récent match amical contre les Los Angeles Galaxy et demeure incertain, ce qui pourrait être exploité par Juárez, qui n’accumule que 4 points.