Culiacán, Sinaloa. – Le réservoir de Sanalona est devenu un lieu de rencontre pour environ 50 pêcheurs sportifs qui ont participé ce dimanche au le Culiacán-Fish 2026 : 2e Tournoi Sanalona, une journée qui alliait compétition, convivialité et passion pour la pêche sportive dans l’un des espaces naturels de la commune.

Presa Sanalona réunit des pêcheurs dans le tournoi sportif de Culiacán

Le tournoi a réuni des participants et des passionnés autour d’une activité qui promeut l’usage récréatif des plans d’eau et offre des opportunités pour renforcer la convivialité entre ceux qui partagent cette passion.

L’organisation a été assurée en coordination avec la sindicatura de Sanalona et avec le soutien du Secrétariat à la Pêche et à l’Aquaculture du Gouvernement de l’État. Edgar Daniel Ruiz López était chargé de la fonction de juge, avec l’aval de l’Association Étatale de la Pêche Sportive.

Dans les résultats de la compétition, Rogelio Macedo a obtenu la première place, suivi de Ramón Armenta, qui a atteint la deuxième position, et Jesús Brian Molina, qui s’est adjugé la troisième place. À la fin du tournoi, les participants ont également pris part à une tombola d’El Salado.

La participation a été marquée par la présence d’autorités municipales, parmi lesquelles Guadalupe Ríos Hernández, directeur de la Pêche et de l’Aquaculture de Culiacán; Eduardo González, syndic de Sanalona et hôte de la rencontre; la conseillère Erika Sánchez; Adalay Montoya, directeur du Tourisme de Culiacán; Paola Sauceda, secrétaire au Bien-être municipal; Jovanny Beltrán, directeur de Enlace con Sindicaturas et José María Casanova Rodríguez, responsable de l’Institut Municipal du Sport et de la Culture Physique (IMDEC), ainsi que d’autres syndics et représentants municipaux.

Lors de son allocution, Guadalupe Ríos Hernández a remercié le soutien des autorités municipales et étatiques, félicitant les compétiteurs et reconnaissant la participation des sponsors, parmi lesquels Grupo del Rincón, Agência Nissan Congreso et les autres entreprises partenaires.

“Culiacán est un endroit digne de la pêche sportive, tant dans les baies que sur les plages”, a déclaré le directeur, en mettant en valeur les conditions offertes par la municipalité pour promouvoir cette activité.



Avec des rencontres comme le Culiacán-Fish 2026, le réservoir Sanalona renforce sa présence en tant qu’espace dédié à la récréation et à la convivialité, pendant que la pêche sportive réunit des participants et des passionnés autour du sport et du plaisir des environnements naturels de Culiacán.