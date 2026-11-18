Avec 44 agences ouvertes, sept ans d’exploitation et une hausse de 40 % des ventes entre janvier et octobre 2026, CUPRA au Mexique traverse la meilleure période de son histoire.

Carlos Culebro, directeur de la marque dans le pays, assure que ce chiffre n’est pas arrivé par hasard : derrière se cachent des ajustements de prix mensuels, des partenariats avec des figures de la musique et un engagement sérieux envers le service après-vente.

À l’occasion du septième anniversaire, célébré en novembre à Mexico, le dirigeant a évoqué la stratégie, les clients, les agences et les lancements. De cet entretien émergent des indices sur l’orientation d’une marque qui a fait du pays son marché le plus important en dehors de l’Europe.

Siete años y un ritmo ocho veces mayor que el del mercado

Pour mesurer les 40 % que Cupra représente au Mexique, il convient de le comparer à l’ensemble de l’industrie. De janvier à octobre 2026, 1 287 268 véhicules légers ont été vendus dans le pays, soit seulement 4,8 % de plus qu’un an auparavant, selon l’INEGI. En termes simples, la marque croît huit fois plus vite.

Dans ce contexte, le résultat prend du poids. Dix marques chinoises ont vendu 15 148 unités rien qu’en octobre et concentrent désormais 11 % des ventes nationales. Carlos Culebro reconnaît que 2026 a commencé avec une forte concurrence, des tarifs et un environnement politique difficile.

Pour cette raison, la planification a complètement changé. « Il y a plus de sept ans, chez Audi, vous planifiez sur un an et vous ajustez peut-être une ou deux fois. Désormais, chaque mois, vous ajustez les prix, les offres, les activités et les événements« , explique-t-il.

Avec cette expérience, il accède au poste. Culebro a intégré le Groupe Volkswagen en 2005, il a dirigé pendant sept ans les ventes d’Audi au Mexique et depuis 2022 il dirigeait Volkswagen Véhicules Utilitaires. Aujourd’hui, il mène l’équipe qui était autrefois dirigée par Juan Pablo Gómez, désormais représentant la maison mère espagnole.

Tirer avec précision, pas avec une poubelle de balles

Face à plus de 70 marques sur le marché, le directeur résume sa méthode par une image de chasse: il ne sert à rien de « tirer à la chasse pour voir combien vous ramassez », il faut viser « avec un fusil de précision ». Cette précision repose sur quatre volets:

Marketing avec identité : tournois de padel, concerts et collaborations avec des artistes tels que Danna et Belinda.

Après-vente : bien prendre en charge le propriétaire après l’achat, étape que de nombreuses marques négligent.

Bureau numérique : répondre rapidement à celui qui demande un devis en ligne et l’emmener à un essai routier.

Fidélisation : fidéliser le client actuel avec un pack de cinq ans de garantie et d’entretien.

Padel, musique et une marque qui s’explique encore

Selon Culebro, tout ce bruit a une raison pratique. « On nous a même demandé si nous étions une marque chinoise, raconte-t-il. Il convient de rappeler que Cupra est née en 2018 en tant que marque indépendante issue de la division sportive de SEAT, et qu’elle a ouvert son premier CUPRA Garage au monde dans le quartier de la Roma, en novembre 2019.

Salles de vente

Selon le dirigeant, l’acheteur fait son devis depuis son téléphone portable, donc l’important est de répondre rapidement et de l’emmener à un essai routier, où, affirme-t-il, la plupart des ventes se concluent:

« La conduite d’un CUPRA est impressionnante ».



Pour celui qui ne maîtrise pas les fiches techniques, cette sensation est fondée. Un Formentor VZ développe 333 chevaux et passe de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. En termes simples, il s’agit d’un SUV qui accélère comme une sportive.

À cela s’ajoute le style de vie. Casquettes, t-shirts et baskets font partie de l’appartenance à la « tribu », nom que la marque utilise pour désigner sa communauté. Ce n’est pas seulement une transaction, c’est une expérience, insiste-t-il.

Post-vente, l’examen que beaucoup de marques échouent

Face au scepticisme que suscitent certaines études de satisfaction du secteur, Carlos Culebro défend ses propres chiffres. CUPRA au Mexique interroge plus de 30% des clients qui passent par son atelier, un échantillon plus important que celui d’autres entreprises, et sa note tourne autour de 4,8 sur 5 étoiles, avec des records d’année en année.

Selon lui, ce moment détermine la relation avec le propriétaire. « Aller à l’après-vente, c’est comme aller chez le dentiste: on n’aime pas, mais il faut y aller« , compare-t-il. Pour le lecteur, après-vente signifie tout ce qui se passe après la signature: services, pièces, garanties et réparations.

Dans ce domaine, le directeur lance une critique voilée à des marques qui célèbrent la vente et laissent ensuite les voitures immobilisées pendant jusqu’à six mois faute de pièces. Cupra, affirme-t-il, mesure l’état du client après une réclamation, et ces cas diminuent.

Plus d’agences, plus de ventes ? Culebro répond que non

Contrairement à la logique consistant à ouvrir des magasins partout, la marque mesure son rayonnement avec des études externes. Selon Culebro, le réseau actuel couvre déjà 90 % des acheteurs potentiels qu’il vise, et il ne reste qu’environ 10 % dans des villes de petite taille comme Colima.

Pour autant, la priorité n’est pas de croître à tout prix. Il ne nous convient pas non plus de maintenir un réseau trop vaste, car cela dilue le nombre de ventes et les marges des distributeurs, avertit-il. À la place, il vise des agences affichant de meilleures performances et une meilleure qualité de service.

Pourtant, l’expansion se poursuit : en 2026, CUPRA a ouvert un CUPRA Garage à Ecatepec et un autre à Cumbres, Monterrey.

Qué viene: ediciones especiales et électrification sans haste

Du côté produit, Cupra au Mexique prépare trois mouvements, selon Culebro :

Une édition spéciale du Formentor et du León à la fin novembre, avec un équipement et des accessoires exclusifs.

Une autre édition spéciale, uniquement pour León, au début de 2027.

Plus de versions en préparation, sans date encore confirmée.

Avec elles, la marque poursuit les Tribe Edition présentées en août pour León, Formentor et Terramar dans leur version la plus puissante, le VZ.

Hybrides d’abord, électriques ensuite

En matière d’électrification, Culebro est clair: « l’avenir est électrique, nous en sommes conscients et sûrs de cela« . Néanmoins, la stratégie immédiate consiste à consolider les hybrides qu’il vend déjà avant de passer à l’électrique.

Pour comprendre la différence, deux exemples suffisent. Un hybride rechargeable, ou PHEV, se branche comme un téléphone et peut se déplacer uniquement à l’électricité: le Terramar PHEV peut parcourir jusqu’à 123 km sans dépenser d’essence. Un hybride léger, ou MHEV, ne se branche pas; il utilise un petit moteur électrique qui aide le moteur à essence à dépenser moins.

Cette prudence n’est pas nouvelle. En 2025, Cupra au Mexique a renoncé à importer l’électrique Born car, pour l’adapter aux routes du pays, il faudrait sur hausser la suspension et cela modifierait trop son comportement.

Analyse : ce qui explique les 40 % et ce qui reste à voir

Globalement, la croissance de Cupra au Mexique repose sur trois éléments: une gamme plus étendue, un marketing qui la distingue et un post-vente qui fidélise. Avec des prix affichés qui débutent à 678 900 pesos pour le León 190 et dépassent le million pour le Terramar PHEV le mieux équipé, la marque évolue dans un territoire intermédiaire entre les généralistes et le luxe.

Même avec ces réussites, des questions demeurent : la firme n’a pas précisé combien d’unités représentent ces 40 %, et la transition électrique, qui en Europe pousse déjà des modèles comme le Raval, n’a pas encore de date au Mexique. Pour l’instant, CUPRA au Mexique mise sur l’émotion au volant et sur le soin post-vente, une formule qui, à en juger par les chiffres, fonctionne pour elle.