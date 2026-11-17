Dans quel État du Mexique l’argent rapporte-t-il le plus ? Bien qu’il n’existe pas d’indicateur qui permette d’affirmer cela avec certitude, les données sur le Produit Intérieur Brut (PIB) de l’INEGI offrent une référence pour savoir où se crée une part plus importante de la richesse nationale.

Selon les résultats du PIB par État fédéré 2024, publiés par l’INEGI, onze entités ont concentré 66,7% de l’économie mexicaine. Parmi elles se distingue la Ville de Mexico, qui à elle seule a apporté 15% du produit national.

Quels sont les États qui concentrent le plus de richesse au Mexique ?

En termes de contribution au PIB national, voici les 11 entités qui ont enregistré la plus grande part au cours de 2024 :

Ville de Mexico : 15%

État de Mexico : 9,1%

Nouveau León : 8,1%

Jalisco : 7,5%

Guanajuato : 4,5%

Veracruz : 4,3%

Basse-Californie : 3,9%

Chihuahua : 3,8%

Coahuila : 3,7%

Puebla : 3,5%

Sonora : 3,3%

La CDMX occupe la tête de liste avec une différence considérable par rapport au reste. Son économie est fortement centrée sur les services, tandis que des entités comme l’État de Mexico et Nuevo León se distinguent par leur activité industrielle et manufacturière.

Ensemble, ces 11 entités génèrent deux tiers du PIB national, ce qui met en évidence la concentration de l’activité économique dans certaines régions.

Où l’économie a-t-elle le plus crû ?

Un autre indicateur qui permet d’observer le comportement économique des États est la croissance annuelle du PIB. Dans ce domaine, le classement change considérablement : Oaxaca a mené les résultats avec une hausse de 5,4%, suivie de Zacatecas à 4,9% et de Durango à 4,7%.

On notait également Guanajuato à 4% ; Yucatán à 3,9% ; Basse-Californie du Sud et Puebla à 3,5% chacun ; Nuevo León à 3,4% ; Veracruz à 3,1% ; Hidalgo à 2,8% et Chiapas à 2,7%.

À l’échelle nationale, l’économie mexicaine a crû de 1,4% en termes réels au cours de cette année. Au total, 22 entités ont vu leur PIB augmenter, neuf en ont enregistré une diminution et la Basse-Californie a pratiquement stagné.

Ces chiffres permettent d’identifier où se concentre une part importante de l’activité productive et quelles entités affichent un dynamisme plus élevé. Pour déterminer où l’argent rapporte le plus, il faudrait aussi comparer les salaires, les prix, les loyers et le coût de la vie.





Pour l’instant, la CDMX se distingue comme l’entité apportant la plus grande contribution à l’économie nationale, tandis qu’Oaxaca a enregistré la plus forte croissance en 2024. Ce sont deux indicateurs distincts qui aident à comprendre comment se distribue et évolue la richesse au Mexique.