Topolobampo, Sinaloa. Près de 70 % de l’ammoniac produit dans le monde est utilisé pour fabriquer des fertilisants azotés, des intrants qui contribuent à la croissance de cultures telles que le maïs, le blé et d’autres céréales. Cette relation relie l’industrie chimique à l’activité agricole et à la disponibilité des nutriments nécessaires à la production alimentaire.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE, sigle anglais IEA), l’ammoniac revêt d’autres usages industriels, tels que le refroidissement et la fabrication de produits chimiques, de plastiques et de fibres synthétiques. Toutefois, sa destination principale demeure la production de fertilisants.

Une matière première pour nourrir les cultures

L’ammoniac s’obtient par un procédé industriel qui associe l’azote, prélevé dans l’air, et l’hydrogène, traditionnellement produit à partir de gaz naturel.

À partir de ce composé, on peut fabriquer des fertilisants tels que l’urée, le nitrate d’ammonium et le sulfate d’ammonium.



Ces produits apportent de l’azote, l’un des nutriments essentiels au développement des plantes, aux côtés du phosphore et du potassium. Leur utilisation contribue à la croissance des cultures, bien que les résultats dépendent aussi des conditions du sol, du climat et de la gestion agronomique.

Tous les fertilisants n’ont pas la même composition et ne répondent pas aux mêmes besoins. Par conséquent, leur utilisation dépend d’une sélection et d’une application adaptées à chaque culture.

La connexion entre l’industrie et le monde agricole

La production agricole dépend également d’une chaîne industrielle et logistique qui comprend la fabrication des matières premières, leur transformation, le stockage, le transport et la distribution. Les conditions de ces procédés peuvent influencer l’approvisionnement en fertilisants et les coûts auxquels font face les producteurs.

Dans l’État de Sinaloa, l’un des principaux États agricoles du Mexique, cette relation se reflète dans le projet Proman GPO, en cours de construction à Topolobampo, dans la municipalité d’Ahome.

Selon les informations techniques fournies par l’entreprise, l’installation est conçue pour produire 2 200 tonnes métriques par jour d’ammoniac, destinées au marché national et à l’exportation.

Sécurité et protection de l’environnement

L’installation produira de l’ammoniac, pas nécessairement des fertilisants finis. Pour que cette matière première parvienne aux agriculteurs sous forme de produits agricoles, d’autres étapes de transformation, de distribution et de commercialisation sont nécessaires.

Sa production et sa gestion exigent également des contrôles spécialisés de sécurité et de protection de l’environnement, en raison des caractéristiques du composé et des risques associés à son stockage et à son transport.



Comprendre cette chaîne permet d’évaluer le lien entre l’industrie et le monde agricole : derrière les fertilisants utilisés dans les cultures se cachent des procédés chimiques, des infrastructures et une logistique qui font partie de l’approvisionnement en intrants pour l’agriculture.