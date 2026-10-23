Lorsque Luis Navarrete a perdu son emploi dans un restaurant de Mazatlán, lui et son épouse Brenda ont été confrontés à une question pressante: comment subsister loin de leur ville ?

Le couple, originaire de Los Mochis, décida de transformer une difficulté en opportunité et d’entreprendre avec un produit qui leur manquait: les elotes préparés à la manière de leur terre.

Ainsi naquit Sierra Snacks, une entreprise lancée il y a deux ans avec un petit chariot dans Pradera Dorada. Luis, qui a fait des études de gastronomie et possède une expérience en cuisine, se charge de préparer les produits. Brenda, formée en marketing, gère les réseaux sociaux, la publicité et s’occupe du point de vente local.

Avant de se lancer, Luis était venu à Mazatlán pour former du personnel dans un restaurant. Après un an, il a été licencié lors d’un mouvement interne. Il travailla quelque temps comme serveur dans une discothèque tout en cherchant une autre opportunité en cuisine, mais l’horaire ne correspondait pas à son rythme de vie.

Brenda lui avait déjà suggéré de lancer quelque chose par eux-mêmes, même si ouvrir un restaurant ou une birriería nécessitait un investissement qu’ils n’avaient pas.

L’idée prit forme lorsque ils remarquèrent qu’ils ne trouvaient pas à Mazatlán les elotes tels qu’ils les préparaient à Los Mochis. Ils décidèrent d’essayer une entreprise modeste, d’acheter le nécessaire et de louer un chariot. Au début, l’autorisation pour s’installer tarda et certains jours les ventes n’étaient pas suffisantes. Luis combina l’entrepreneuriat avec son travail dans la discothèque jusqu’à ce que ce dernier soit aussi supprimé.

Un sabor distinto que ganó clientes

La proposition de Sierra Snacks se distingue par le mélange de mayonnaise, crème et sauce chipotle dans un bol, afin que les saveurs s’intègrent sur l’ensemble de l’épi de maïs. Au début, les clients trouvaient cette préparation étrange, mais petit à petit ils s’y sont habitués et ont commencé à la recommander.

« Nous nous battons et luttons ensemble », raconte Luis. Le couple vend aussi des fraises à la crème, des cacahuatadas et des pommes de terre préparées. Le nom de l’entreprise est né du surnom de Luis: Brenda a proposé « Sierra Snacks » pour élargir l’offre au-delà des elotes.

Actuellement, ils servent à Pradera Dorada, de 17h30 à 22h, et à la Plaza San Joaquín, un deuxième point de vente ouvert il y a quatre mois. Cette croissance leur a permis de créer un emploi et d’ajouter un salarié à l’équipe.

Pour Luis, entreprendre a aussi été une école de patience et de développement personnel. En plus de cuisiner, il a dû s’occuper des achats, de la préparation, de l’administration et des réseaux sociaux; des tâches que Brenda complète avec ses connaissances en marketing.

« Aussi petit que vous commenciez, ne le négligez pas. Aimez-le, donnez-lui du courage et de la foi », conseille-t-il.



Il reconnaît qu’il y a des mois bons et d’autres difficiles, mais il encourage à ne pas abandonner lorsque l’entreprise traverse une période difficile.

Brenda et Luis continuent toujours à faire face aux défis d’entreprendre dans une ville marquée par des temps compliqués. Cependant, ils ont réussi à construire le projet en équipe, en s’appuyant sur leurs compétences et en s’adaptant à ce dont l’entreprise a besoin.

Leur objectif est que davantage de personnes à Mazatlán connaissent et goûtent leurs produits, et d’ouvrir de nouveaux points de vente dans toute la ville. Si plus tard se présente la possibilité d’avoir un restaurant, Luis dit qu’il le fera “avec tout l’amour du monde”. En attendant, chaque après-midi, ils servent un aperçu des saveurs de Los Mochis et démontrent qu’un début modeste peut grandir lorsque l’on travaille avec constance et en couple.