Un squelette humain découvert en 2021 lors des fouilles menées autour de l’Aéroport International Felipe Ángeles (AIFA), situé à Santa Lucía dans l’État de Mexico, daterait d’environ 13 087 à 11 700 années. Ces estimations proviennent de deux analyses de laboratoire distinctes. Baptisé Yotzin “uniqu(e)” en náhuatl, il figure parmi les 23 squelettes humains les plus anciens répertoriés dans la Cuenca de México.

Les résultats, obtenus par deux méthodes de datation, placent Yotzin parmi les premiers habitants de l’Amérique, en cette période de transition entre le Pleistocène et l’Holocène. Ses restes ont été exhumés par des spécialistes de l’Institut National d’Anthropologie et d’Histoire (INAH) et appartiennent aujourd’hui à une recherche visant à en apprendre davantage sur les populations humaines qui occupaient la région.

L’anthropologue physique Arturo Talavera González, rattaché à la Direction de Salvamento Arqueológico de l’INAH, a noté que les caractéristiques du squelette avaient retenu l’attention dès le premier relevé : une structure osseuse robuste et un usure dentaire marquée, sans caries.

La datation a été effectuée sur des échantillons de la troisième molaire. Une analyse réalisée en Belgique a indiqué une antigüité comprise entre 13 087 et 12 987 ans avant le présent; une autre menée à l’Université de Géorgie, aux États-Unis, a établi une plage allant de 12 050 à 11 700 ans. Dans l’ensemble, ces résultats situent Yotzin dans cette large période.

Qui était Yotzin ?

Selon Talavera González, Yotzin mesurait environ 1,75 mètre et affichait une structure osseuse particulièrement robuste. Le spécialiste estime que ses traits pourraient correspondre à ceux d’un chasseur-cueilleur habitué à parcourir de longues distances, même si les analyses se poursuivent pour approfondir sa vie et son origine.

L’usure de ses dents apporte également des éléments d’information. L’odontologue Sandra López Flores a confirmé que la denture présentait une usure marquée et l’absence totale de caries.

Talavera a expliqué que les populations de chasseurs-cueilleurs pré-ceramiques consommaient des aliments nécessitant une mastication intense, tels que des racines et des écorces dures. Elles ont aussi pu utiliser les dents pour extraire des fibres végétales ou attendrir des peaux, des pratiques qui auraient pu contribuer à l’usure observée.

Le choix du nom Yotzin réside dans l’originalité de ses restes ; selon l’anthropologue, ses caractéristiques ne correspondent pas à celles des autres collections ostéologiques retrouvées dans la région.

Comment a été découvert le squelette à l’AIFA

L’archéologue Israel Peña a découvert les restes en 2021, dans le secteur nord-ouest de l’AIFA ; le squelette est apparu dans des sédiments associés à la faune du Pleistocène tardif, parmi lesquels des restes de mammouths et de chameaux préhistoriques.

Les fouilles ont été menées sur une zone de 25 par 30 mètres ; en progressant à travers les strates de terre, l’équipe a découvert des os de taille comparable à celle d’un chameau, ce qui avait d’abord conduit à penser qu’il s’agissait de restes de cet animal. L’extension des travaux a permis de confirmer qu’il s’agissait de restes humains.

Yotzin a été localisé dans des sédiments limoneux en relation avec des environnements marécageux. Les spécialistes n’ont trouvé ni offrandes ni artefacts associés au squelette, mais ils ont soigneusement enregistré le contexte à l’aide de dessins, de photographies, d’échantillons et de documents sur le terrain.

Peña a souligné que la récupération a été réalisée par une fouille contrôlée avec un enregistrement détaillé, ce qui permettra d’étudier avec plus de certitude l’histoire des restes.

L’analyse génomique pourrait révéler des indices sur son origine

La prochaine étape de l’enquête sera l’étude génomique de Yotzin, dont les résultats pourraient être connus au cours du premier trimestre de 2027. L’analyse se déroulera à l’Université de Burgos, en Espagne.

Pour Talavera González, connaître l’ascendance de cet individu sera aussi important que de déterminer son antigüité. Les résultats pourraient apporter des informations sur son origine et aider à investiguer les migrations humaines sur le continent américain.

L’anthropologue a noté que le crâne de Yotzin est allongé et présente des caractéristiques différentes de celles d’autres restes fossiles de la Cuenca de México. La comparaison avec des populations anciennes du nord du pays, y compris les Pericúes, fait partie des questions que les études pourraient aider à explorer; toutefois, sa relation demeure à être investiguée.

Yotzin intégrera la collection des pré-ceramiques

Une fois les études achevées, le squelette sera intégré à la Collection des Pré-Ceramiques de la Cuenca de México, qui est conservée au Musée National d’Anthropologie et qui réunit actuellement 22 exemplaires.

La Secrétaire de la Culture, Claudia Curiel de Icaza, a indiqué que la datation de Yotzin permet d’approcher une étape de l’histoire de la région pour laquelle les preuves sont peu nombreuses et ouvre de nouvelles possibilités pour étudier comment ces populations vivaient et d’où elles provenaient.

Pour l’instant, les analyses confirment l’immense ancienneté des restes. L’étude génomique prévue pour 2027 pourrait apporter des informations sur l’origine de Yotzin et contribuer à la connaissance des premières migrations humaines en Amérique.