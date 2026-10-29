Apatzingán, Michoacán.- Des spécialistes de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) ont identifié au moins 50 empreintes fossiles de dinosaures dans la communauté de San Juan de los Plátanos, au sein de la municipalité d’Apatzingán, dans l’État de Michoacán. Cette découverte concerne des animaux qui ont fréquenté la région il y a environ 65 millions d’années.

Les empreintes ont été localisées dans le lit d’un ruisseau, sur une plateforme rocheuse sédimentaire. Selon les premières évaluations, elles appartiennent à des dinosaures herbivores et carnivores de tailles variées, et le nombre d’évidences pourrait augmenter au fur et à mesure des investigations.

La Secretaría de Cultura du Gouvernement du Mexique a informé que la découverte a commencé après que des habitants de la communauté ont alerté l’INAH de la présence d’empreintes d’animaux géants.

Des empreintes de dinosaures à Apatzingán : identification de trois familles

L’enquêteur du Centre INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, s’est rendu sur le site pour évaluer les traces et a déterminé preliminairement que les empreintes pourraient correspondre à trois familles de dinosaures.

Parmi elles se trouvent les théropodes carnivores de grande taille, possiblement des tyrannosauridés ; des dinosaures plus petits similaires à des raptores, appartenant à la famille Dromaeosauridae, et des herbivores du groupe Hadrosauridae, connus sous le nom de dinosaures au bec de canard.

Les empreintes mesurent entre 12 et 48 centimètres de longueur, avec une largeur pouvant atteindre 30 centimètres. Les spécialistes ont effectué cette classification préliminaire en se basant sur des critères tels que la forme, la taille, le nombre de doigts et la profondeur des traces.

À quelle époque appartiennent les empreintes fossiles du Michoacán ?

Selon l’INAH, les preuves remontent au Crétacé tardif, il y a environ 65 millions d’années. À cette époque, la région pouvait disposer de plans d’eau vers lesquels les dinosaures se rapprochaient pour se nourrir.

La découverte a été documentée sur une surface initiale d’environ 40 mètres carrés, bien que d’autres zones restent à examiner, de sorte que les chercheurs n’excluent pas la possibilité de trouver davantage d’empreintes. Les travaux de documentation et d’enregistrement ont commencé le 21 octobre 2026, avec la participation de spécialistes en géologie, en archéologie, en biologie et en paléontologie.

INAH réalise des études pour documenter les empreintes de dinosaures

Dans le cadre de l’enquête, le géologue Jasinto Robles Camacho a prélevé des échantillons de roche pour analyse. Par ailleurs, les archéologues María Fernanda Cabrera et José Luis Punzo Díaz dirigent les travaux de photogrammétrie, tandis que le biologiste et paléontologue José Luis Ávila réalise l’enregistrement au moyen de moulages.

L’identification préliminaire bénéficie également du soutien du paléontologue Carlos A Hernández Luna. Les études permettront d’approfondir des aspects tels que la locomotion des dinosaures, leur direction de marche et la possible cohabitation entre différentes espèces.

L’archéologue José Luis Punzo Díaz a indiqué que la diversité des empreintes pourrait apporter des informations sur le comportement et la morphologie de ces animaux, bien qu’il ait précisé que l’on ne sait pas encore combien d’espèces pourront être identifiées selon les protocoles paléontologiques.

Michoacán ajoute un nouveau site avec des empreintes de dinosaures

Avec cette découverte, Apatzingán pourrait devenir le quatrième site du Michoacán présentant des traces de dinosaures. Les autres lieux identifiés sont Playa Azul, à Lázaro Cárdenas; El Aguaje, à Aguililla; et la zone frontalière entre Tiquicheo et Tuzantla.

À l’échelle nationale, l’INAH enregistre un peu plus de 30 sites d’icnites — empreintes fossiles — de dinosaures, répartis dans des entités telles que Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango et Michoacán.

La secrétaire fédérale de la Culture, Claudia Curiel de Icaza, a souligné la participation des habitants de San Juan de los Plátanos et a indiqué que l’engagement de l’INAH est d’étudier et de protéger ce patrimoine afin d’élargir les connaissances sur la vie préhistorique au Mexique et de préserver les preuves pour les générations futures.