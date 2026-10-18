Coahuila offre des expériences pour les amateurs d’histoire naturelle, de vin, de gastronomie et des traditions mexicaines. Dans cet État du nord du pays, il est possible de découvrir des fossiles et des dinosaures, de se rapprocher de la conservation des espèces, de visiter des vignobles et de découvrir comment naissent certaines des pièces textiles les plus emblématiques du Mexique.

Pendant une tournée officielle dans l’État, la Secrétaire au Tourisme du Gouvernement du Mexique, Josefina Rodríguez Zamora, a souligné la diversité des attractions qui permettent de connaître le patrimoine naturel et culturel du Coahuila, ainsi que le travail des personnes qui maintiennent vivantes ses traditions.

Si vous envisagez de visiter l’État, ces expériences peuvent vous aider à organiser un itinéraire mêlant culture, sciences et gastronomie.

Museo del Desierto: un parcours dans l’histoire des dinosaures

Une des visites à envisager à Saltillo est le Musée du Désert, un établissement dédié à l’histoire naturelle, à la paléontologie et à la biodiversité des écosystèmes désertiques.

Au cours de la visite, les visiteurs peuvent découvrir comment la vie a évolué, quels dinosaures ont habité la région et quelles sont les caractéristiques des environnements désertiques. C’est une alternative pour les voyageurs en famille ou ceux qui veulent en apprendre davantage sur le passé naturel du nord du Mexique.

Le musée propose un parcours de près de cinq kilomètres et mène des programmes de conservation et de reproduction d’espèces telles que le loup mexicain et le petit chien de la prairie.

En plus de l’étude des fossiles et de l’histoire de la région, la visite permet de comprendre l’importance de protéger la faune et les écosystèmes. Le lieu prévoit également des facilités d’accès pour les groupes vulnérables.

Localisation

Le Musée du Désert à Saltillo est situé au boulevard Carlos Abedrop Dávila 3745, Nouveau Centre Métropolitain de Saltillo

Horaire

Ses horaires sont de mardi à dimanche de 10:00 à 17:00 (la billetterie ferme à 17:00 ; le lundi est fermé).

Tarifs

• Adultes (13 ans et plus) : 299 MXN

• Enfants (4 à 12 ans) : 189 MXN

• Étudiants et enseignants (carte valide) : 189 MXN

• Adultes aînés (INAPAM) et personnes handicapées: 189 MXN

• Enfants de 0 à 3 ans : gratuit.

Pourquoi l’inclure dans votre voyage ? Parce qu’il allie science, histoire naturelle et conservation dans une expérience attrayante aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Avant d’y aller, vérifiez les horaires, les tarifs en vigueur et les recommandations pour organiser votre visite.

Ruta Vinos y Dinos: découvrez les vignobles de Coahuila

Si vous préférez les expériences gastronomiques et les paysages viticoles, le Coahuila possède également une tradition de production de vin que l’on peut découvrir au travers de visites de ses vignobles.

D’après les informations diffusées par la Secrétariat au Tourisme, l’État compte 40 vignobles, dont 22 sont ouverts au public.

Une des propositions touristiques qui unit cette tradition au patrimoine paléontologique est la route Vins et Dinos, qui permet de se rapprocher à la fois de la production viticole et de l’histoire naturelle de la région.

Lors d’une visite dans un vignoble, vous pouvez en savoir plus sur l’environnement où les vins sont produits et sur la relation entre l’activité agricole, la gastronomie et les communautés locales. Les activités disponibles dépendent de chaque établissement, il est donc utile de vérifier au préalable les options de visite, dégustation et réservation.

La secrétaire au Tourisme a visité le Vignoble Guidova dans le cadre de son itinéraire dans l’entité.

À quoi faut-il penser ? Si vous souhaitez intégrer un vignoble à votre itinéraire, confirmez à l’avance les horaires de visite, les coûts et si une réservation est nécessaire. Tous les établissements n’offrent pas nécessairement les mêmes activités.

Vignoble Guidova

Le Vignoble Guidova se situe dans la Sierra de Arteaga au Coahuila; vous devez vous rendre à l’ejido Chapultepec. Pour plus d’informations sur les tours, vous pouvez appeler le téléphone 52 844 173 5767 ou envoyer un courriel à [email protected].

Vignobles Don Leo

Adresse : Route vers General Cepeda, ejido Parras, environ 43 km à l’est de Parras de la Fuente, avec accès par une ramification de la route.

Comment s’y rendre : Depuis Parras de la Fuente, prenez la route en direction de General Cepeda et suivez la ramification menant au vignoble.

Contact : vinosdonleo.com

Cofradía del Viento

Adresse : Domicile connu, ejido Huachichil, municipalité d’Arteaga, Coahuila.

Comment s’y rendre : Rendez-vous vers l’ejido Huachichil, dans la zone montagneuse d’Arteaga. Comme l’adresse publiée ne précise pas de rue ni de numéro, renseignez-vous sur l’emplacement avant de partir.

Contact : cofradiadelviento.com

San Juan de la Vaquería

Adresse : San Juan de la Vaquería, dans le canyon du Derramadero, municipalité de Saltillo, Coahuila.

Comment s’y rendre : Depuis Saltillo, cherchez l’itinéraire vers le canyon du Derramadero et la communauté de San Juan de la Vaquería. Il est recommandé de vérifier la carte et de confirmer l’accès avec l’établissement.

Contact : Page Facebook de San Juan de la Vaquería

Casa Madero

Adresse : Kilomètre 18,5 de la route Paila–Parras, dans la municipalité de Parras de la Fuente.

Comment s’y rendre : Depuis Parras, prenez la route vers Paila et continuez jusqu’au kilomètre 18,5, où se situe la cave vinicole.

Contact : madero.com.mx

Museo del Sarape: découvrez une tradition textile mexicaine

Une autre étape pour découvrir le patrimoine culturel du Coahuila est le Museo del Sarape et des tenues mexicaines, situé dans le centre historique de Saltillo.

Le sarape est l’une des expressions artisanales les plus représentatives de la ville. Ses couleurs, ses motifs et ses techniques de fabrication reflètent des savoirs transmis de génération en génération.

Au musée, vous pouvez connaître l’histoire et l’évolution de cet habit, ainsi que observer des pièces textiles et des costumes typicals de différentes régions du Mexique. Le lieu propose aussi des démonstrations de techniques de tissage traditionnelles, du métier à l’aiguille jusqu’au métier à pédale, ainsi que des expositions temporaires.

L’entrée est gratuite et le musée ouvre du mardi au dimanche, de 10:00 à 18:00 heures, selon les informations fournies par la Secrétariat au Tourisme.

Pourquoi cela vaut le détour ? Parce que cela permet de comprendre le travail qui se cache derrière une pièce artisanale et de découvrir une partie de l’identité culturelle de Saltillo.

Si vous vous intéressez à l’artisanat mexicain, cette visite peut compléter un parcours dans le centre historique et d’autres espaces culturels de la ville.

Le musée est situé au Ignacio Allende Sur 160, Zone Centre, C.P. 25000, à Saltillo, Coahuila, à un pas de la Plaza de Armas.

Il ouvre du mardi au dimanche, de 10:00 à 18:00 heures; le lundi est fermé. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 844 481 6900.

Dé couvrir le travail de ceux qui préservent les traditions

Au-delà des musées et des attractions touristiques, une part importante de l’expérience de voyage au Coahuila consiste à se rapprocher des personnes qui transmettent leurs savoirs et traditions.

Les artisants et artisantes maintiennent des techniques qui font partie du patrimoine culturel de l’État. Leurs pièces résultent de la créativité, du travail manuel et des savoirs transmis au fil du temps.

L’activité touristique peut aussi aider à donner de la visibilité à ces communautés et à la valeur des métiers traditionnels.

Si vous visitez des ateliers ou des espaces artisanaux lors de votre voyage, renseignez-vous sur les techniques de fabrication, l’origine des matériaux et l’histoire des pièces. Acheter directement auprès de leurs créateurs, lorsque c’est possible, est une manière de contribuer à l’économie locale.

Combinez nature, culture et gastronomie lors d’un seul voyage

L’un des avantages de découvrir le Coahuila est de pouvoir choisir des expériences différentes selon vos centres d’intérêt.

Si vous voyagez avec des enfants, le Musée du Désert peut être une option pour s’initier à la paléontologie et à la biodiversité. Si vous aimez le vin et la gastronomie, vous pouvez explorer les visites disponibles dans les vignobles. Et si l’histoire des artisanats mexicains vous intéresse, le Musée du Sarape offre une opportunité d’apprendre les techniques textiles traditionnelles.

Pour mieux organiser votre itinéraire, vérifiez les distances entre les lieux que vous souhaitez visiter, confirmez les horaires et réfléchissez à combien de temps vous voulez consacrer à chaque activité. Les visites en vignobles peuvent nécessiter une réservation, tandis que les musées ont des horaires et des conditions d’accès spécifiques.

Si vous cherchez des expériences où aller manger au Coahuila, récemment dans Tus Buenas Noticias nous avons dressé la liste des meilleurs endroits pour manger; voici l’information