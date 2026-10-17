Parmi les stands du tianguis de la colonie Flores Magón à Mazatlán, le miel, le propolis, le jus de maguey et d’autres produits naturels distinguent l’espace occupé par Jesús Limón Gómez, connu de sa clientèle sous le nom de Don Chuy.

Depuis dix ans, ce commerçant se rend chaque mardi, jeudi et dimanche au tianguis installé dans la colonia Flores Magón. Le reste de la semaine, il occupe un petit espace qui lui est prêt à l’angle des rues Bahía Kino et Bahía de la Puntilla, où il accueille des personnes en quête d’alternatives naturelles pour prendre soin de leur santé.

Son histoire a commencé à Tepic, où résident deux de ses enfants et où il a découvert ce type de produits.

À son arrivée à Mazatlán, ville où réside sa femme et un autre de ses enfants, il a décidé de mettre ce savoir au service d’une activité qui lui permette de s’en sortir.

« J’ai choisi Mazatlán et ce métier me sourit, car des personnes malades viennent à nous et, avec nos modestes connaissances, nous leur proposons un produit qui les aide d’une manière ou d’une autre », raconte-t-il.



Un puesto né de l’expérience familiale

Dans son étal, il propose du miel naturel et du miel avec penca, du propolis, des produits pour la toux et des préparations que ses clients recherchent pour soulager diverses douleurs.

Il commercialise aussi des produits acheminés de Tepic, comme du jus de maguey naturel et prêt à l’emploi, que les personnes utilisent pour favoriser la digestion.

Don Chuy confie lors d’un entretien avec Tus Buenas Noticias qu’il prépare également certains remèdes, notamment une pommade contre les champignons et une essence d’ail qui, explique-t-il, sert à soulager des douleurs liées au sciatique et à des douleurs musculaires.

Cette dernière nécessite un processus de fermentation de huit mois dans l’obscurité et fait partie d’une recette qu‘apprit il y a des décennies d’un Japonais à Guadalajara.

Avec le temps, son poste a su bâtir une clientèle fidèle. Certaines personnes reviennent pour les produits qu’elles connaissent déjà et d’autres arrivent par le bouche-à-oreille, grâce à des proches ou des amis qui les recommandent. Pour Don Chuy, cette confiance est le fruit de nombreuses années de travail et de dévouement.

« Je viens aux tianguis, qu’il pleuve ou qu’il fasse une tempête, car c’est mon moyen de subsistance », affirme-t-il.



Son travail illustre aussi l’importance des petites entreprises qui, au-delà de proposer des produits traditionnels, génèrent des revenus pour les familles et entretiennent des savoirs transmis de génération en génération.

Don Chuy conseille à ceux qui recherchent des alternatives naturelles de ne pas négliger leur santé et de consulter des professionnels de la santé lorsque c’est nécessaire.

« L’important est qu’ils se prennent en charge et se fassent soigner », précise-t-il, convaincu que chacun doit s’informer et choisir l’option qui lui convient le mieux.



Ainsi, entre les flacons de miel, les pommades et les préparations, Don Chuy parvient à subvenir aux besoins de sa famille, à prendre en charge ses clients et à continuer, jour après jour, à écrire une histoire d’effort dans les tianguis de Mazatlán.