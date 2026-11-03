San Ignacio, Sinaloa — Don Ignacio Astorga a vécu une enfance triste, se rappelant qu’il travaillait dès l’âge de six ans. Ses parents venaient d’une communauté appelée El Tecolote, et sa mère était enceinte; c’est dans le chef-lieu qu’il naquit.

Après cela, en raison du fait que son père fut emprisonné, sa mère dut commencer à travailler. Elle devait vendre des tortillas, laver, repasser pour autrui, faire le ménage dans les maisons et elle tomba malade des poumons.

« Des proches l’emmenèrent chez Dimas, et mes quatre frères aussi, mais on m’a laissé, avec Vicente et Martha Osuna », racontait-il ; « ils ont dit qu’ils reviendraient me prendre, j’avais six ans et je travaillais déjà à nettoyer des boîtes de tomates près de l’endroit où nous vivions parce qu’ils tenaient une miscelánea, et c’est là que je suis resté, ils ne sont jamais revenus pour moi ».

Il expliqua que jadis il y avait un marché où il apportait des légumes de la miscelánea, mais il devait se lever à 2 ou 3 heures du matin pour nettoyer les tomates. « Et ainsi j’ai survécu longtemps, d’autant que juste en face il y avait un entrepôt où l’on achetait les semences de tout le sud de Sinaloa ; sésame, milo, maïs et haricot criollo petit que l’on semait à l’époque; là je me rendais comme porteur ».

Comment s’est passée l’enfance de don Ignacio Astorga ?

Là-bas il a grandi, a suivi l’école primaire et le lycée, et il a pris goût pour la composition et la guitare. Il composait et chantait entre amis, sans gagner d’argent, et il en vint à penser qu’à force de grandir il fallait trouver un moyen de se débrouiller.

« Avec la musique et avec mes compositions, j’ai pu obtenir un travail ; Ernesto Alonso Millán Escalante m’a donné un poste de concierge à la secondaire technique n°31. C’est ainsi, grâce à cette composition que j’avais faite pour le sénateur, que j’ai travaillé trente ans dans cet établissement ».

Il se souvient même de ses années de pré-maternelle: « On me faisait danser le chorrito, puis le charro; moi aussi je suis mexicain, Chiapas, tout ce genre de chansons dont je me souviens encore; je les chantais à la maternelle et je n’ai jamais oublié car je crois que ce qui s’apprend bien ne s’oublie pas ».

Il a ajouté qu’il chantait seul, qu’il n’a jamais été musicien, mais qu’il avait l’intelligence d’apprendre et de composer des chansons sur tout ce qu’il voyait.

Detalles sobre la trayectoria musical de don Ignacio Astorga

Également il se souvient avoir commencé à écrire à l’âge de 25 ans parce qu’il ressentait ce besoin, ayant l’impression d’avoir grandi seul, d’avoir été abandonné; c’est pour cela qu’il a mis tous ces sentiments dans l’écriture, pas seulement des chansons mais aussi des vers et des poèmes.

« Le fait est qu’un jeune homme a acheté une guitare, il m’a dit qu’elle coûtait 50 pesos, qu’il mettait 30 et moi 20, et je suis allé la demander à celui qui m’a élevé, Valente Osuna, nous l’avons achetée et il jouait pendant que je chantais, mais il est parti pour Culiacán, il m’a laissé la guitare, alors j’ai pensé : que vais-je faire si je ne joue pas ? Je me suis donc rapproché de quelques musiciens et j’ai commencé à apprendre petit à petit, mais je n’ai jamais été un professionnel du jeu », affirme-t-il en riant.

La sombra d’un vieux arbre est son lieu préféré pour pratiquer

Dans la communauté montagnarde de Santa Apolonia, un groupe de musiciens l’invita à jouer, mais sous la condition d’apprendre à jouer du guitarrón, et il fallait venir toute la semaine, si bien Don Nacho devait parcourir au moins 20 kilomètres par jour le long de la rivière pour rejoindre les cours de guitarrón. « Nous sommes allés à la prestation qu’ils avaient contractée avec des mineurs, et j’ai tout pris de boutons d’ampoules ; mais j’ai persévéré pour apprendre, après quoi on m’a donné la vihuela et on m’a mis à chanter », a-t-il expliqué.

Aujourd’hui, à 85 ans, Don Ignacio Astorga reste actif dans la composition et la musique, car il affirme même avoir composé une chanson pour la gouverneure Graciela Domínguez. Il compte aussi plus de 300 compositions différentes, parmi lesquelles Meseta de Cacaxtla, Museo del Jaguar, San Ignacio et ses communautés, Piaxtla de Abajo, El Agua, Santa Trinidad, La Pitaya, Los Jubilados, Los Frailes, El Cristo de la Mesa, La Taspana, La Mujer, Santa Apolonia, Santa Cecilia et bien d’autres qui évoquent l’amour, les valeurs et d’autres thèmes.

Don Rigo espère qu’un jour il pourra enregistrer sa musique et qu’elle demeurera comme un héritage pour San Ignacio.