Culiacán, Sinaloa.- Entre jarabes de ciruela, vainilla, leche quemada, tamarindo y otros sabores, Micaela Elenes López, conocida por sus clientes como doña “Mica”, ha construido une histoire de travail que comenzó por necesidad hace 25 años et s’est convertie en sa principale source de revenus: Raspados La 14.

Avec ses mains, une râpe à glace traditionnelle et les recettes qu’elle a apprises de sa mère, doña Mica a trouvé une manière de s’en sortir et de subvenir aux besoins de sa famille depuis son domicile situé par la rue Natividad Macías, la rue 14, dans la colonia Aquiles Serdán, au sud de Culiacán.

Ici, la glace est râpée à la main et les sirops sont préparés avec patience.



Aujourd’hui, âgée de presque 63 ans, elle est toujours derrière le comptoir, préparant les produits demandés par ses voisins et par des personnes qui viennent d’autres quartiers de Culiacán. Certains découvrent même l’établissement via Google Maps.

Et elle ne le considère pas comme un travail, mais comme une activité qui lui permet de rester active et de continuer à socialiser avec ses voisins.

Un negocio que nació para sacar adelante a sus hijos

Originaire d’El Guamúchil, Badiraguato, Doña Mica est arrivée à Culiacán à l’âge de 16 ans. Et depuis quatre décennies, elle s’est installée dans la colonia Aquiles Serdán.

Son parcours de commerçante a commencé par la vente de hot dogs et de hamburgers; toutefois, l’argent qu’elle gagnait lui suffisait à peine pour renouveler les ingrédients et maintenir l’activité.

Alors, elle a décidé d’essayer les raspados. Cette décision est arrivée à un moment important de sa vie: elle s’était retrouvée seule pour s’occuper de ses enfants et avait besoin d’une activité qui puisse lui rapporter des revenus pour les soutenir.

«Je me suis retrouvée seule avec mes enfants, j’ai dû les élever depuis tout petits. Et c’est à partir de cela que je les ai faits avancer», se rappelle-t-elle lors d’une interview pour Tus Buenas Noticias.



Elle a quatre enfants, deux fils et deux filles. Aujourd’hui, elle apprécie les visites de ses neuf petits-enfants.

La receta de su madre sigue presente

Le goût de préparer les raspados remonte à son enfance. Sa mère vendait aussi ce produit à El Guamúchil et Micaela l’apprit en l’observant.

Cet enseignement demeure dans son commerce, notamment dans la manière de préparer la glace. Doña Mica utilise une râpe manuelle car ainsi elle obtient une texture plus fine et plus douce.

À un moment donné, elle a acheté une machine pour faciliter le travail, mais ses clients ont remarqué la différence. La glace restait en petites billes et était dure à mâcher. Depuis lors, elle continue de râper la glace à la main.

Les sirops exigent aussi du temps. Elle les prépare le soir, les laisse refroidir puis les met en bouteilles à conserver au réfrigérateur. Et bien qu’elle propose une grande variété de saveurs, les plus demandées sont: prune et vanille.

De los raspados a los antojos preparados

Conforme el negocio fue creciendo, doña Mica incorporó otros productos para offrir plus d’options à ses clients. En plus des raspados, elle prépare cevichurros, tostilocos, cacahuates et diablitos.

Sa jornada commence entre les 9:00 et les 10:00 de la matinée, selon les activités qu’elle a en suspens. Lorsqu’elle sort au marché pour acheter ce qu’il faut, elle ouvre vers midi et ferme généralement à 19h30.

Les années de travail lui ont permis de gagner la reconnaissance des voisins et de tisser des amitiés avec les personnes qui fréquentent l’établissement.

Pour doña Mica, recevoir des personnes qui arrivent pour la première fois et prendre soin de celles qu’elle connaît déjà fait partie de ce qu’elle apprécie dans son travail.

«Comment pourrais-je me fâcher ? C’est d’ici que je me soutiens»



La conversation fait aussi partie de sa journée. Il y a des clients qui restent un moment à discuter et d’autres qui, après plusieurs visites, deviennent des amis. Les samedis, de plus, elle reçoit ses enfants et petits-enfants, qui apprécient également les produits qu’elle prépare.

Seguir trabajando y buscar nuevas oportunidades

Aunque durante años el negocio tuvo buenas ventas, doña Mica reconoce que las condiciones que atraviesa el comercio han reducido la cantidad de clientes. Maintenant vende moins que antes.

Pour compléter ses revenus, elle vend aussi des vêtements. Pendant de nombreuses années, elle voyageait à Guadalajara pour acheter des marchandises et les ramener à Culiacán, bien que ces derniers mois elle ait cessé cette pratique.

«Hay que buscar cómo darle vuelta al dinero», comenta sobre la necesidad de encontrar otras alternativas de ingreso.



Pour doña Mica, chaque client qui arrive représente une opportunité de poursuivre ce qu’elle a commencé il y a 25 ans, quand elle cherchait une manière de maintenir à ses enfants. Aujourd’hui, cet petit entrepreneuriat demeure comme partie intégrante de la vie quotidienne de la colonia Aquiles Serdán.