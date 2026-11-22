Enrique Peña Gutiérrez a trouvé dans Mocorito bien plus que le lieu où il est né. Pour lui, ce village de l’Évora était son « Petit Monde », une terre à laquelle il consacra une grande partie de sa vie, son travail et ses idéaux.

Médecin de profession, écrivain de vocation et promoteur du développement régional, il était un homme qui avait compris que servir son peuple signifiait aussi ouvrir des opportunités pour les générations futures.



Né le 6 janvier 1914, au cœur de Mocorito, à une époque marquée par les changements sociaux et politiques de la Révolution mexicaine. Dès son jeune âge, il manifesta un intérêt pour les lettres, l’éducation et les affaires publiques.

Cette curiosité l’accompagna tout au long de sa trajectoire et le fit devenir l’une des figures les plus représentatives de la vie culturelle et sociale de sa municipalité.

De Mocorito à l’Université Nationale

Il effectua ses premières études à l’école Benito Juárez de sa ville natale et fit son baccalauréat au Colegio Civil Rosales, à Culiacán. Plus tard, il se rendit à Mexico, où il obtint le diplôme de médecin-chirurgien à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Pendant ses années d’études, il se distingua par son caractère critique et participa aux mouvements de jeunesse de 1935 et 1936 qui impulsèrent la fondation de l’Université Autonoma de Sinaloa.



À son retour dans l’État, il décida d’exercer la médecine à Mocorito. Pendant plus de 25 ans, il fut à la tête des services médicaux institutionnels et soigna des familles qui voyaient en lui non seulement un médecin, mais une personne prête à écouter et aider.

Son ami et compatriote David Rubio Gutiérrez se souvient que le médecin soignait les personnes en difficulté sans leur faire payer et restait attentif à leur santé.

« Je pense que Mocorito l’a capturé et l’a capturé non seulement parce qu’il était de là, mais parce qu’il sentait intérieurement qu’il était nécessaire de servir son peuple et il a beaucoup servi », se souvient-il.



Un homme qui cherchait à transformer sa terre

Pour Peña Gutiérrez, le développement de Mocorito ne pouvait pas dépendre uniquement des autorités. Il fallait aussi soutenir l’éducation, organiser les producteurs et créer des opportunités économiques pour la population.

l’une de ses contributions fut de participer à la fondation de la preparatoria Lázaro Cárdenas de la UAS, à Mocorito, où il fut également son premier directeur et enseignant. Il donna des cours sans rémunération et obtint auprès de la Fédération le don du bâtiment qui occupe aujourd’hui l’établissement.

Il fit également partie du Conseil d’administration de l’Université autonome de Sinaloa et en fut par la suite le président, d’où il contribua à la vie universitaire.

Dans le domaine public, il fut président municipal de Mocorito, député local et suppléant à la Chambre fédérale. Cependant, son intérêt pour le développement régional le porta aussi vers le secteur entrepreneurial.

Durant les décennies des années soixante et soixante-dix il impulsa la création des Fertilizantes de Mocorito (FERTIMOC). De plus, il encouragea que les producteurs de chilorio et de fromage de la région s’organisent afin d’améliorer leurs procédés, d’industrialiser leurs produits et de viser des marchés plus vastes.

Son parcours comprenait aussi des activités de recherche agricole et minière, avec des projets axés sur l’exploitation des ressources de la région.

Les lettres comme mémoire de Mocorito

La culture fut une autre de ses grandes passions. Peña Gutiérrez fut chroniqueur, essayiste, conférencier et promoteur des expressions artistiques. Fondó la revue culturelle Brechas et l’Académie de la Culture Alejandro Hernández Tyler.

Son œuvre littéraire fut marquée par l’histoire, les personnages et les traditions de Sinaloa. Parmi ses livres figurent Rafael Buelna Tenorio: «El Cóndor de Mocorito», Fueron cinco de a caballo, En el viejo Mocorito, Bitácora de un sinaloense et La revolución recuperada.

A travers ses écrits il a saisi des épisodes de la vie régionale et des personnages qu’il considérait importants pour comprendre l’identité sinaloense. Il a également collaboré à diverses revues et journaux de l’État, où il a laissé trace de ses idées et de son regard critique sur la réalité sociale et politique.

Sa personnalité et son énergie lui valurent deux surnoms qui finirent par accompagner son histoire. Son ami Roberto Herrada l’appela « Le Patriarche de Mocorito », tandis que la poétesse Rosa María Peraza l’identifia comme « Le Volcan de l’Évora », référence à son tempérament inquiet, son éloquence et son activité intellectuelle constante.

Un héritage qui demeure vivant

Le docteur Enrique Peña Gutiérrez est décédé le 22 mai 1998, à l’âge de 84 ans, à Guamúchil. Ses restes reposent au Cimetière Reforma de Mocorito, le village auquel il a consacré ses plus grands efforts.

Sa vie et son œuvre eurent une grande influence sur son épouse Camerina Inzunza (qepd) et sur ses enfants : Huáscar, María Micaela (qepd), Quiqui, Columba, Luis, Olga Judith et Aída, qui ont honoré sa mémoire et ses contributions à la région.

Comme partie de cet héritage, la Fondation Dr. Enrique Peña Gutiérrez a été créée, et depuis 2003 elle promeut le Prix national de poésie et de conte qui porte son nom. L’appel réunit des écrivains mexicains résidant dans le pays et vise à promouvoir la création littéraire dans les deux genres.

A más de dos décadas de su partida, su historia sigue presente en Mocorito. Su obra, su trabajo como médico y su compromiso con la educación dejaron huella en distintas generaciones.



Pour Enrique Peña Gutiérrez, son Petit Monde avait un nom et des racines : Mocorito. Et une grande partie de sa vie a été consacrée à démontrer que l’amour pour une terre s’exprime aussi en œuvrant pour l’améliorer.