Avant de bâtir l’un des plus grands groupes du secteur alimentaire, Roberto González Barrera a connu une enfance marquée par le travail et les difficultés économiques.

Né à Cerralvo, dans l’État de Nuevo León, il commença en cirant des chaussures et en vendant des produits dans l’entreprise familiale, jusqu’à ce qu’un investissement de 75 000 pesos dans un moulin à maïs pose les bases de Maseca et de l’empire entrepreneurial qui allait se consolider plus tard sous Gruma. Son parcours l’a également mené à diriger Banorte, l’un des principaux groupes financiers du Mexique.

Comment Roberto González Barrera a commencé dans le monde de l’entreprise

Roberto González Barrera est né le 1er septembre 1930 à Cerralvo, Nuevo León; son parcours entrepreneurial a commencé loin des bureaux des grandes entreprises et des grands capitaux: dès l’enfance, il a dû travailler pour aider la famille.

À onze ans, il quitta l’école et rejoignit l’épicerie familiale, où l’on vendait aussi des produits laitiers. Avant de faire ses premiers pas dans l’industrie alimentaire, il se consacra au cirage de chaussures et chercha diverses opportunités pour gagner de l’argent.

Au fil du temps, son expérience professionnelle s’est étendue à d’autres secteurs: il travailla comme chauffeur dans une usine de Petróleos Mexicanos (Pemex), à Veracruz, et prit part à une activité liée à une plantation de noix de coco.

Cependant, une maladie de malaria l’obligea à revenir au Nuevo León, où il reprit ses projets commerciaux avec son père.

Ce retour marqua un tournant dans sa vie: au lieu de poursuivre les affaires traditionnelles, González Barrera trouva une opportunité dans un produit fondamental pour des millions de familles mexicaines: le maïs.

La inversión de 75 mil pesos que dio origen a Maseca

En 1948, Roberto González Barrera convenció a su padre, Roberto M. González Gutiérrez, de comprar un molino de maíz por 75 mil pesos. La maquinaria fue trasladada a Cerralvo con la idea de producir harina de maíz a escala industrial y facilitar la elaboración de tortillas.

La apuesta implicaba transformar una práctica arraigada en los hogares mexicanos en un proceso de producción más eficiente. Pero poner en marcha el proyecto exigió sacrificios: padre e hijo tuvieron que vender otros negocios para financiar la iniciativa.

Cuando los recursos comenzaron a escasear, consiguieron el respaldo financiero del entonces gobernador de Nuevo León, Bonifacio Salinas Leal, quien aportó un préstamo a cambio de una participación accionaria, de acuerdo con la información biográfica proporcionada.

La empresa comenzó a operar formalmente en 1949 bajo el nombre de Molinos Azteca, antecedente de Gruma. En sus primeras etapas, la planta producía alrededor de 150 toneladas mensuales de harina de maíz nixtamalizada y daba empleo a 45 trabajadores distribuidos en tres turnos.

Lo que empezó como una apuesta familiar se convirtió en el primer paso de una compañía que transformaría la producción y comercialización de harina de maíz.

Cómo nació Maseca y por qué cambió la industria de la tortilla

Durante la década de 1950, la empresa perfeccionó sus procesos y desarrolló Maseca, una marca cuyo nombre combina los conceptos de masa y seca.

La harina de maíz nixtamalizada ofrecía una alternativa práctica para preparar tortillas: bastaba con mezclarla con agua para obtener la masa. Además, su presentación facilitaba el almacenamiento y la distribución del producto, lo que abrió oportunidades para llevarlo a más consumidores y mercados.

La innovación no consistía en reemplazar la importancia cultural de la tortilla, sino en industrializar parte de su proceso de elaboración. Con ello, la empresa encontró una manera de convertir una necesidad cotidiana en una oportunidad de crecimiento a gran escala.

El desarrollo de Maseca ayudó a establecer las bases de un negocio que, con el tiempo, rebasaría las fronteras de Nuevo León y de México.

Gruma pasó de un molino regional a una empresa internacional

La expansión de la compañía continuó durante las décadas siguientes con la apertura de nuevas plantas en México., en los años setenta comenzó su internacionalización con operaciones en Costa Rica y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos, donde amplió su presencia mediante nuevas instalaciones y adquisiciones.

En 1972, González Barrera organizó la compañía bajo la estructura corporativa de Gruma. A partir de entonces, el grupo consolidó su actividad en la producción de harina de maíz y tortillas, además de ampliar su presencia en diferentes mercados internacionales.

La empresa pasó de atender una necesidad regional a participar en una industria alimenticia de alcance global, con operaciones y productos destinados a consumidores de América, Europa, Asia y Oceanía.

La trayectoria de Gruma muestra cómo la industrialización de un alimento tradicional puede convertirse en el punto de partida de un negocio internacional. También refleja la importancia de invertir en procesos de producción, distribución y expansión comercial para competir en mercados cada vez más amplios.

Roberto González Barrera también estuvo al frente de Banorte

El empresario no concentró su carrera únicamente en la industria alimenticia, también tuvo una participación destacada en el sector financiero mexicano al encabezar Grupo Financiero Banorte.

González Barrera presidió el Consejo de Administración de Gruma y estuvo al frente de Banorte desde 1992 hasta 2011. Posteriormente, fue reconocido como presidente vitalicio de su consejo.

Su presencia en ambos sectores lo convirtió en una figura relevante del empresariado mexicano, con intereses en dos actividades de gran peso económico: los alimentos y los servicios financieros.

El crecimiento de sus negocios estuvo acompañado de relaciones con figuras políticas y de controversias públicas, entre los episodios señalados en su trayectoria se encuentra su negativa a declarar en 2005 en un proceso judicial relacionado con Raúl Salinas de Gortari.

Este aspecto forma parte del contexto de su vida pública y permite observar que su trayectoria empresarial también estuvo rodeada de cuestionamientos, además de sus logros comerciales.

El legado de Roberto González Barrera en la industria mexicana

La historia de Roberto González Barrera está vinculada a la transformación de la producción de harina de maíz y al crecimiento de una empresa mexicana con presencia internacional.

La compra de un molino en 1948 fue el inicio de una trayectoria que conectó un negocio familiar con el desarrollo de Gruma y la expansión de Maseca.

Su recorrido también incluyó la dirección de Banorte, lo que amplió su influencia en la economía mexicana más allá del sector alimenticio.

Passer de cirer des chaussures pendant son enfance à participer à la direction de grands groupes, González Barrera a construit une trajectoire marquée par la diversification des activités et l’engagement envers la production industrielle.

Le moulin qu’il acheta avec son père fut bien plus qu’un investissement: il devint le point de départ d’une entreprise qui a porté la farine de maïs mexicaine vers divers marchés du monde.