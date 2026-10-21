Los Mochis, Sin.- Bien avant que les gâteaux à étages n’envahissent Instagram et que le pain au levain devienne une tendance, Ludmila Infante Fierro traçait déjà la trajectoire de son destin.

Avec un regard tourné vers l’avenir et le ferme désir d’offrir un cadre de vie meilleur pour ses enfants, après 39 années de travail ininterrompu, son nom est synonyme de tradition, d’innovation et de ténacité dans la pâtisserie du nord de Sinaloa.

Ludmila raconte pour Tus Buenas Noticias que l’histoire de la pâtisserie et de la boulangerie California n’a pas commencé face à un four industriel, mais dans les pages d’un carnet de notes qu’elle remplissait pendant qu’elle vivait dans le pays voisin.

« Là-bas, je me suis acheté une libretita et j’inscrivais tout ce que nous allions faire. J’avais cette illusion parce que c’est la pâtisserie qui m’est venue. J’y notais ce que je voulais vendre : galletitas, des gâteaux avec les techniques les plus récentes… Nous avons été les pionniers dans bien des domaines », se rappelle Ludmila avec fierté.

Innover pour rester pertinentes

Elle se souvient que ses parents, Policarpo Infante (originaire du Michoacán), et Mme Eva Fierro, se consacraient à la fabrication de pain dans la municipalité d’El Fuerte. Par la suite, la famille migre vers Los Mochis, où Ludmila apprendrait les rudiments du métier.

Ludmila épouse Fortino Díaz en Californie (États-Unis), et c’est là que naît sa nostalgie pour Los Mochis: revenir au nord de Sinaloa et ouvrir une affaire, un établissement pour subvenir aux besoins de sa famille.

Elle raconte que lorsque leurs portes se sont ouvertes à Los Mochis, l’offre a marqué la différence; à l’époque, les gâteaux étaient simples, mais elle et son mari ont introduit des designs avec du volume, des couleurs et des décorations thématiques.

Au fil des années, l’entreprise a su s’adapter aux fluctuations économiques et à l’évolution du consommateur.

Ludmila constate qu’après la pandémie, le nombre de convives invités à des fêtes et événements a diminué, aussi ses gâteaux s’adaptent désormais aux besoins des clients et aux designs recherchés.

Le menu de la boulangerie a aussi évolué pour répondre à deux générations très différentes: tandis que les aînés recherchent toujours le pain doux traditionnel, les jeunes consomment des baguettes artisanales aux herbes, au poivron et parmesan, à l’oignon, des paninis au chipotle ou des pièces de seigle à pâte mère. Qualité plutôt que quantité : la marque de la maison.

Malgré les modes et la hausse des coûts des matières premières, il existe une règle d’or que Ludmila refuse de briser: la qualité de la matière première.

« On nous dit parfois que notre pain est plus cher, mais je n’abaisse pas la qualité pour rien. Si le beurre, la margarine ou le fromage ont augmenté, tant pis. Nous n’utilisons que des ingrédients de première qualité, nous ne changeons même pas de marque de farine », affirme-t-elle catégoriquement.



Leadership, famille et communauté

L’héritage de Ludmila Infante transcende le comptoir: mère de six enfants, cinq filles disposant d’une formation professionnelle résidant hors de Los Mochis, et un fils, César, qui aujourd’hui prend les rênes de l’entreprise familiale aux côtés d’elle, a su équilibrer la vie domestique avec la vision entrepreneuriale.

Sa vocation de service et son désir de développement personnel l’ont conduite il y a deux décennies à devenir la présidente fondatrice d’AMEXME à Los Mochis (Association Mexicaine des Femmes Entreprises).

À une époque où peu de femmes s’assumaient formellement comme entrepreneures, elle a encouragé la formation continue, promouvant dès les premiers cours d’informatique jusqu’à la consolidation d’un réseau qui compte aujourd’hui des dizaines de membres.

Pour Ludmila, le secret de 39 années d’histoire réside dans le fait de faire les choses avec passion et de prendre soin de chaque ingrédient. Ainsi, Panadería California continue de conquérir des générations à Los Mochis.