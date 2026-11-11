Los Cabos, Baja California Sur.— Doubler la taille de l’économie de la région de la mer de Cortés et tripler l’afflux d’investissement direct étranger dans les 20 prochaines années constitue le défi posé par Agustín Coppel Luken, président honoraire du Forum Mer de Cortés, lors de l’inauguration de la sixième édition du Summit 2026, intitulé Prendre le gouvernail.

Devant des représentants des secteurs économique, académique, social et gouvernemental, l’homme d’affaires a appelé à la construction d’une stratégie régionale de développement qui permette d’atteindre une croissance économique soutenue de 3,5% par an durant les deux prochaines décennies, afin de générer la prospérité, éradiquer la pauvreté et éviter la déprédation environnementale.

La proposition concerne les cinq États qui composent la région: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa et Sonora, des territoires qui, a-t-il affirmé, disposent des conditions pour devenir une référence en matière de développement inclusif et durable.

Coppel Luken convoca a sectores a impulsar desarrollo sostenible

Comme référence, Coppel Luken a mentionné que, au cours des dix dernières années, des entités telles que Yucatán, San Luis Potosí, Nuevo León et Baja California Sur ont enregistré une croissance moyenne annuelle de 2,1 %, soit pratiquement le double des 1,1 % enregistrés par l’ensemble du pays durant la même période.

L’un des objectifs principaux envisagés est de tripler l’Investissement Direct Étranger (IDE), qui se situe actuellement autour de 4 100 millions de dollars, soit environ 10 % des 41 milliards de dollars que reçoit le Mexique.

Pour atteindre cet objectif, il a jugé indispensable d’accroître considérablement l’investissement public et privé, ainsi que d’améliorer les conditions d’infrastructure et de compétitivité des villes et des États du nord-ouest.

Inversión extranjera directa en Mar de Cortés podría aumentar significativamente

« Ce dont nous avons besoin dans notre région est d’en faire notre stratégie principale pour un développement inclusif et durable. À cette fin, il est nécessaire que nos villes et nos États deviennent des destinations d’investissements publics et privés plus importants: des investissements quantitatifs nettement supérieurs et qualitativement différents de ceux que nous avons réussi à attirer et à retenir jusqu’à aujourd’hui », a déclaré.



Le président honoraire du Forum Mer de Cortés a indiqué qu’il faut davantage et mieux de routes, étendre la capacité des ports, exploiter plus efficacement l’infrastructure aéroportuaire et s’attaquer au retard éducatif, en plus d’augmenter les ressources destinées à la sécurité publique, dont le niveau d’investissement, a-t-il précisé, est en-dessous des standards internationaux.

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Coppel Luken a également souligné que la croissance économique doit se traduire par de meilleures conditions de vie pour la population, c’est pourquoi il a jugé nécessaire d’élever la valeur ajoutée par heure travaillée, de renforcer les exportations vers les marchés de l’Arizona et de la Californie, et d’augmenter les inscriptions universitaires dans des domaines tels que les mathématiques, les sciences et les humanités.

Ces secteurs, a expliqué, seront fondamentaux pour répondre aux besoins d’une économie de plus en plus fondée sur la connaissance, l’innovation et la compétitivité.

De plus, il a averti que la philanthropie et les programmes sociaux, bien que nécessaires, s’avèrent insuffisants s’ils ne permettent pas aux personnes et aux familles d’acquérir une autonomie et de construire leurs propres opportunités de développement.

La sixième édition du Summit du Forum Mer de Cortés se tient du 10 au 12 novembre à Los Cabos, Basse-Californie du Sud, avec la participation de dirigeants d’entreprises, spécialistes, universitaires et représentants de divers secteurs liés à l’investissement, au développement urbain et à la durabilité.

Parmi les participants figurent Andrés Chico Hernández, coprésident du Conseil d’administration de RLH Properties; Jaime Cohen Bistre, PDG de Fibra INN; Juan Carlos Zuazua, directeur général de Viva Aerobus; Valeria Moy, directrice générale de l’Institut Mexicain pour la Compétitivité (IMCO), et Rafael Fernández de Castro, directeur du Centre d’études Mexico-États-Unis de l’Université de Californie à San Diego.

Participent également Exequiel Ezcurra, professeur à l’Université de Californie à Riverside; Álvaro Rodríguez Arregui, co-fondateur d’IGNIA, et José Antonio Torre Medina Mora, directeur du Centre pour l’Avenir des Villes du Tecnológico de Monterrey, parmi d’autres.

Le Forum Mer de Cortés se définit comme un réseau actif et permanent qui tisse les volontés, les connaissances et le capital pour impulser le nord-ouest mexicain en tant que référence internationale en développement durable, gouvernance et inclusion.

Avec cette rencontre, l’organisation cherche à renforcer la collaboration entre les cinq États et progresser dans un agenda partagé qui permette de transformer les forces économiques, sociales et territoriales de la région en opportunités de bien-être pour ses habitants.