L’économie du Mexique a crû de 3,2 % entre juillet et septembre 2026, comparé au même trimestre de 2025, selon l’estimation opportune de l’INEGI. Par rapport au trimestre précédent, elle a progressé de 0,9 %, et elle enchaîne ainsi deux trimestres consécutifs de hausse.

Le bulletin hebdomadaire Mexique, ¿cómo vamos? du 19 octobre laissait déjà présager cette impulsion : la production industrielle a augmenté de 2,5 % en juillet et de 3,6 % en août, et les perspectives de croissance pour le pays étaient révisées à la hausse.

Août, le point culminant de l’économie du Mexique

L’Indicateur Global de l’Activité Économique (IGAE), qui mesure l’économie sur une base mensuelle, a progressé de 3,5 % en rythme annuel en août. Avec cette avancée, l’activité économique a atteint son niveau le plus élevé de l’histoire, selon Mexique, ¿cómo vamos?

La donnée a dépassé ce que prévoyait l’indicateur provisoire de l’INEGI, qui était de 3,2 %. Pour septembre, ce même indicateur estimait une croissance annuelle de 3,7 % : il s’agirait de trois mois d’affilée de progression au cours du trimestre.

Quels secteurs ont stimulé la croissance ?

Les six secteurs les plus importants de l’économie, représentant près de 63 % du PIB, ont enregistré une hausse en glissement annuel par rapport à août 2025. On distingue notamment le commerce de gros, qui vend à d’autres entreprises, à hauteur de 12,2 %, et le secteur de la construction, avec près de 8 %.

Cette poussée coïncide avec le bon rythme des exportations vers les États‑Unis et la demande d’équipements électroniques liés à l’investissement dans l’intelligence artificielle. Le Mexique exporte désormais davantage d’ordinateurs que de voitures.

L’investissement affiche aussi des signes de reprise : son indicateur mensuel a enregistré quatre mois consécutifs de croissance annuelle jusqu’en juillet.

Sinaloa, parmi les quatre États qui affichent la plus forte croissance

Au deuxième trimestre 2026, Sinaloa a enregistré une croissance annuelle de 4,8 %, occupant la quatrième place au niveau national. C’est l’un des quatre États ayant atteint l’objectif de Mexique, ¿cómo vamos? de faire croître l’économie d’au moins 4,5 %, aux côtés de Hidalgo, Colima et Veracruz.

Par rapport au premier trimestre, Sinaloa a progressé de 2,3 %, et durant cette période 28 des 32 États ont connu une croissance. En mai, TBN signalait déjà que Sinaloa se distinguait par sa dynamique économique.

Qu’est-ce qui peut aider l’économie à continuer de croître ?

Pour que la croissance atteigne davantage de familles, Mexique, ¿cómo vamos? propose de maintenir un rythme d’au moins 4,5 % par an. Voici les étapes qu’il préconise :

Sécurité et certitude juridique : conditions propices à attirer des investissements qui créent plus de valeur pour le pays.

conditions propices à attirer des investissements qui créent plus de valeur pour le pays. Plus d’énergie : suffisante, fiable et propre, pour accueillir l’industrie technologique.

suffisante, fiable et propre, pour accueillir l’industrie technologique. Exporter avec plus de valeur ajoutée : surtout dans l’électronique et les équipements informatiques, liés à l’investissement dans l’intelligence artificielle.

surtout dans l’électronique et les équipements informatiques, liés à l’investissement dans l’intelligence artificielle. Des ouvrages avec des informations publiques : la Base de Données Nationale d’Infrastructure Stratégique peut révéler les étapes, les coûts et l’avancement de chaque projet.

la Base de Données Nationale d’Infrastructure Stratégique peut révéler les étapes, les coûts et l’avancement de chaque projet. Commerce avec l’Amérique du Nord : le T-MEC demeure en vigueur jusqu’en 2036, et l’étape suivante consiste à réduire les droits de douane par secteur.

L’analyse donne aussi de la voix féminine : le 26 octobre est née Les Économistes, un réseau de femmes économistes que Mexique, ¿cómo vamos? a aidé à lancer pour mettre en lumière leur expérience.

Conclusion

Le troisième trimestre 2026 a laissé l’économie du Mexique en croissance, avec une hausse dans l’industrie, le commerce et la construction, et des États comme Sinaloa dépassant l’objectif. Le 23 novembre, l’INEGI publiera les chiffres complets du trimestre.

Sources :