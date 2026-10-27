Culiacán, Sinaloa.- Avec deux jeunes enfants, d’autres engagements professionnels et le désir d’améliorer leur économie familiale, Jukhie Mokay Gutiérrez et son mari, Juan Eduardo Tamayo, ont décidé de se lancer dans leur propre affaire.

Ainsi est né Mokay Coffee, une cafétéria qui, après avoir ouvert sa première succursale sur la Plaza de la Mujer, au centre, a ajouté un nouvel espace sur le boulevard Las Torres, dans le secteur Barrancos.

La deuxième succursale a ouvert le 1er mars 2026 avec le soutien de José Alberto Mokay, le père de Jukhie, qui s’est décidé à investir dans le projet familial et a aménagé une partie de sa maison pour en faire une cafétéria.

D’une idée à une entreprise familiale

L’expérience du frère de Juan Eduardo, propriétaire de la cafétería Alma Mía, sur Obregón en face de l’École des Infirmières, a été déterminante pour poser les premiers jalons.

Guidée par lui, le jeune couple a appris les recettes, les fournisseurs, les coûts et la préparation des boissons, des connaissances qui leur ont permis de réduire leur temps d’apprentissage et de démarrer sur des bases plus solides.



La première succursale ouvrit le 26 août 2025 dans le quartier Centro. Depuis lors, les entrepreneurs ont cherché à consolider une proposition qui allie qualité et prix accessibles, même dans un contexte économique difficile pour Culiacán.

Qualité à des prix accessibles

Maitenir cet équilibre représente l’un de leurs principaux défis. Le couple s’efforce d’utiliser de bons ingrédients sans répercuter l’intégralité des coûts sur le consommateur.

Au menu figurent des options telles que matcha pistache, caramel macchiato, espresso tonic orange, smoothies, chai et taro. Ils proposent également des aliments comme des sandwichs à la panela et des croissants pour accompagner les boissons.

La nouvelle succursale est ouverte du lundi au samedi, de 8 h 00 à 21 h 00, et cherche à devenir une option pour ceux qui vivent ou travaillent à Barrancos, là où, comme l’indiquent les propriétaires, il manquait un espace de ce type.

Grandir pas à pas

Pour Juan Eduardo, entreprendre nécessite de la patience, de la constance et une clarté sur ce que l’on veut atteindre.

Son conseil pour ceux qui ont une idée d’entreprise est simple : « Si tu veux le faire, fais-le. Et si tu as peur de le faire, fais-le avec ta peur ».



Le couple aspire à continuer de grandir et à ouvrir de nouvelles succursales, en adaptant chaque concept aux besoins de leur zone. Leur expérience leur a aussi appris qu’il n’est pas nécessaire d’attendre que les conditions économiques soient idéales pour commencer.