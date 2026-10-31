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Culiacán, Sinaloa.- Pour Cinthia, le soin de la peau va au-delà de la bellezza extérieure. Son intérêt pour cette profession est né d’une expérience personnelle qui lui a permis de comprendre comment une situation physique peut aussi affecter l’estime de soi et la santé émotionnelle.

Cosmiatra médicale et entrepreneure de Dunamis Spa, Cinthia se rappelle que durant le lycée elle a été la cible de moqueries à cause de son acné.

Cette étape l’a amenée à chercher une aide spécialisée et, en voyant les changements de sa peau, elle a découvert une vocation qui, des années plus tard, deviendrait sa profession.

« Me gustaría estudiar esto. Tengo que cuidarme y también los jóvenes que pasan por esa etapa sufren de baja autoestima », recuerda sobre las razones que despertaron su interés por la cosmetología.



L’expérience qui a transformé sa vie

Depuis lors, son objectif a été d’aider d’autres personnes à se sentir mieux dans leur peau, avec la sensitivity de celle qui sait de première main comment les insécurités peuvent influencer la confiance en soi.

Après avoir obtenu son diplôme, Cinthia est devenue mère d’Alison et, désireuse de lui offrir de meilleures opportunités, prit la décision de déménager à Tijuana pour trouver un travail et une stabilité avant de rejoindre à nouveau sa fille, sans savoir que ce chemin la mènerait à rencontrer son époux.

Au fil de sa vie, elle a dû faire face à des **changements**, des défis personnels et des décisions qui l’ont conduite à retourner à Sinaloa.

Aux côtés de son mari, elle a constitué une famille de quatre enfants et a trouvé à Culiacán un endroit pour continuer à se développer en tant que mère et professionnelle.

Aujourd’hui, Alison, sa fille aînée, déclare admirer la résilience et la persévérance de sa mère, qui, malgré les difficultés, ne baisse pas les bras et puise dans sa foi la force d’aller de l’avant et de lutter pour ce qu’elle veut.

La maternité a été une partie importante de son histoire, mais aussi une motivation pour persévérer et construire un avenir pour sa famille sans abandonner ce qu’elle aime.

Aujourd’hui, dans Dunamis Spa, situé entre la rue Pitahaya et le boulevard Conquistadores, dans La Conquista, Culiacán, Cinthia propose des traitements faciaux personnalisés et d’autres services axés sur le soin de la peau.

Une approche personnalisée des soins de la peau

Son attention se distingue par l’explication de chaque procédure, l’orientation de ses patientes et un suivi des résultats :

« Ce que mes clientes et patientes me disent, c’est l’attention personnalisée », confie-t-elle à Tus Buenas Noticias.



De plus, elle s’efforce de se tenir à jour en suivant des formations et en découvrant les produits qu’elle intègre à son travail.

Pour celles et ceux qui souhaitent lancer leur activité, elle partage une recommandation simple qui reflète sa propre expérience :

« Qu’il commence avec ce qu’il a, car beaucoup de gens pensent qu’ils doivent disposer de tous les outils pour commencer. »



Pour Cinthia, le chemin de la bellezza est aussi une opportunité d’accompagner, d’écouter et d’aider d’autres personnes à retrouver leur confiance en elles-mêmes.

Quelques-uns des services proposés par Dunamis Spa