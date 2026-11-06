Tous les grands entrepreneurs mexicains ne sont pas partis de rien ou n’ont pas dû se frayer un chemin depuis le bas. Certains ont grandi dans des familles où les entreprises, les investissements et les grands patrimoines faisaient déjà partie de leur quotidien. Au fil des années, nombre d’entre eux ont pris le relais de ces sociétés et les ont converties en empires ayant une présence aussi bien au niveau national qu’international.

Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Baillères, María Asunción Aramburuzabala, parmi d’autres, font partie de ce cortège d’entrepreneurs. Leurs parcours présentent une même ligne directrice: avant de bâtir ou d’élargir leur propre trajectoire, il existait déjà un héritage entrepreneurial autour de leurs noms.

Ricardo Salinas Pliego: une fortune qui dure depuis plus d’un siècle

La fortune de Ricardo Salinas Pliego n’est pas née avec la création de TV Azteca ou du Banco Azcarraga. Son histoire familiale dans l’entrepreneuriat remonte à 1906, lorsque son arrière-arrière-grand-père, Benjamín Salinas Westrup, fonda avec Joel Rocha une entreprise dédiée à la fabrication et à la vente de meubles, qui deviendrait plus tard Salinas y Rocha.

Des décennies plus tard, son grand-père, Hugo Salinas Rocha, lança Elektra, société à laquelle son père, Hugo Salinas Price, adhéra. Ricardo prit la direction de l’entreprise en 1987 et impulsa son expansion, tout en soutenant l’émergence de nouvelles entreprises dans des secteurs tels que les médias et les services financiers.

Pour 2026, Forbes Mexique estimait sa fortune à 3,7 milliards de dollars, le maintenant dans le cercle exclusif des entrepreneurs les plus riches du pays.

Alejandro Baillères: héritier du Groupe BAL

Le nom Baillères est étroitement lié au Groupe BAL, un conglomérat regroupant des activités dans la mine, les assurances, les services financiers et le commerce. Ses origines remontent à l’entrepreneur Raúl Baillères, grand-père d’Alejandro, tandis que son père, Alberto Baillères, a consolidé et étendu une bonne partie de ce patrimoine.

À la suite du décès d’Alberto en 2022, Alejandro Baillères Gual et ses frères sont devenus les héritiers de la fortune familiale. Alejandro a pris la présidence du Groupe BAL, qui comprend des entreprises telles que Industrias Peñoles, GNP Seguros et El Palacio de Hierro.

Dans le classement 2026, Forbes évalue à 9 milliards de dollars la richesse d’Alejandro Baillères et de sa famille.

Emilio Azcárraga Jean: une dynastie derrière Televisa

L’histoire entrepreneuriale d’Emilio Azcárraga Jean a débuté plusieurs générations avant qu’il n’accède à la direction de Televisa. Son grand-père, Emilio Azcárraga Vidaurreta, fonda XEW en 1930 et participa ensuite au développement de Telesistema Mexicano, l’ancêtre de la société actuelle.

Son père, Emilio Azcárraga Milmo, poursuivit l’expansion de l’entreprise et fit de Televisa l’un des principaux groupes de médias hispanophones. À son décès en 1997, Jean prit la présidence de l’entreprise. Sa fortune est aujourd’hui estimée entre 550 et 600 millions de dollars.

María Asunción Aramburuzabala: l’héritage brassicole

María Asunción Aramburuzabala appartient à une famille liée aux origines du Grupo Modelo. Son grand-père, Félix Aramburuzabala, fut l’un des fondateurs de la brasserie en 1925, société qui a produit des marques comme Corona.

Lorsque son père, Pablo Aramburuzabala, est décédé en 1995, elle a assumé des responsabilités au sein de l’entreprise familiale. Au fil du temps, elle a élargi ses investissements et a fondé Tresalia Capital, une société active dans l’immobilier, la finance et la technologie.

La cession du Grupo Modelo à AB InBev en 2012 pour environ 20 milliards de dollars a constitué un moment décisif pour la famille. En 2026, Forbes estimait la fortune d’Aramburuzabala et de sa famille à 9,3 milliards de dollars.

Carlos Hank Rhon: une famille influente

Carlos Hank Rhon est né au sein d’une famille dont le nom portait déjà un poids important sur la scène publique et économique du Mexique. Il est le fils de Carlos Hank González, qui a occupé des postes tels que gouverneur de l’État de México et régent du alors District fédéral.

Cependant, sa fortune ne se limite pas à l’héritage familial. Hank Rhon a développé Grupo Hermes, actif dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, des transports et d’autres secteurs. Il est également lié à la fortune familiale associée à Banorte et Gruma, cette dernière fondée par son beau-père, Roberto González Barrera.

Actuellement, la fortune de Carlos Hank Rhon et de sa famille est estimée à environ 4,6 milliards de dollars.

Juan Domingo et Karen Beckmann: des générations liées au tequila

L’histoire des Beckmann remonte au XVIIIe siècle. La famille est liée pendant des générations à la production de tequila et contrôle aujourd’hui Becle, la société derrière José Cuervo et d’autres marques de boissons.

Juan Domingo Beckmann Legorreta a hérité de son père, Juan Francisco Beckmann, d’une participation avoisinant les 51% de l’entreprise et a pris la direction générale en 2002. Sa sœur Karen Beckmann a également reçu une part importante d’actions et est entrée au conseil d’administration.

Forbes a estimé la fortune de Juan Domingo Beckmann à 2 milliards de dollars, tandis que celle de Karen était estimée à environ 1,4 milliard de dollars.

Plus que de simples récits d’entrepreneurs ayant démarré de zéro, ces exemples illustrent comment les noms de famille et les héritages peuvent devenir une plate-forme pour préserver, transformer et multiplier d’immenses fortunes sur plusieurs générations.