Culiacán, Sinaloa. – Chaque après-midi, la musique commence à retentir dans l’installation sportive du quartier 5 de Febrero. Du lundi au vendredi, des femmes de différents âges viennent danser et s’exercer sous la houlette d’Erika Macías Jauregui, instructrice de danse fitness depuis quinze ans.

La danse fitness rassemble et renforce les femmes à Culiacán

Son histoire avec la danse a commencé alors qu’elle cherchait à vaincre sa timidité. Elle s’est jointe à un groupe de zumba, y a trouvé une façon de gagner en confiance, et a décidé de se former en tant qu’instructrice.

Depuis lors, l’une de ses principales motivations a été d’encourager d’autres femmes à prendre soin de leur santé physique et émotionnelle.

« J’ai été autrefois une personne très timide. La zumba, la danse fitness, m’a beaucoup motivée », se souvint Macías Jauregui.



Le groupe est né grâce au proyecto El Parque es Mío, porté par Parques Alegres et Nacional Monte de Piedad, qui s’est terminé en août. À la fin, les propres étudiantes ont demandé à poursuivre les cours et Erika a accepté.

Depuis lors, elle maintient les séances du lundi au vendredi, de 17h à 18h, avec une petite cotisation. Pour elle, voir ses élèves arriver avec enthousiasme est une récompense.

« En les voyant le visage rempli de joie, cela me motive à venir, car c’est un signe que je fais bien mon travail », a déclaré l’instructrice.



Parmi les histoires qu’elle se rappelle le plus, il y a celle d’la histoire d’Ana Cristina, qui pendant un temps observait les cours de loin. Après avoir souffert d’une paralysie faciale et fait face à des problèmes d’estime de soi, elle hésitait à s’approcher du groupe.

Erika l’a invitée à participer et, avec le temps, Ana a commencé à regagner de la sécurité pour interagir avec d’autres personnes.

« Je suis déjà une autre personne. Avant, j’étais très gênée de m’approcher des gens et même de leur parler. Maintenant, je me sens plus sûre de moi, j’ai plus confiance en moi et j’ose faire des choses que je n’osais pas faire auparavant. Petit à petit, j’ai recommencé à croire en moi », a partagé Ana.



Pour Erika, ces après-midis représentent une opportunité pour que les participantes s’entraident, renforcent des valeurs comme le respect et trouvent un espace pour rester actives.

« Je suis fière de pouvoir, grâce à ma classe, construire la paix dans l’une des colonies les plus touchées par la situation qui prévaut à Culiacán. Je me sens bien en apportant ma contribution », a déclaré l’instructrice.



Les élèves ont aussi participé à des événements pour présenter les routines apprises en classe. Pour Erika, ces présentations reflètent les progrès du groupe et peuvent encourager davantage de personnes à pratiquer la danse fitness.

À celles et ceux qui hésitent encore à commencer, Erika leur laisse un message simple : « Peu importe si vous savez danser ou si vous avez deux pieds gauches. L’important est de se lancer, de prendre plaisir à danser et de partager. L’unique chose qui compte, c’est d’avoir envie ».



Le baile qui est devenu autrefois une partie importante de la vie d’Erika est aujourd’hui aussi le moyen par lequel elle partage son enthousiasme avec d’autres femmes. A 15 ans de devenir instructrice, elle garde intacte sa vocation : « injecter une énergie pure et positive ».

Rejoignez le groupe de danse fitness dans le quartier 5 de Febrero !

Vous aimeriez danser, vous entraîner et partager un espace plein d’énergie positive ? Rejoignez le groupe de danse fitness d’Erika. Pour plus d’informations, contactez-nous via WhatsApp au 667 209 8767.