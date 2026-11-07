Vendredi 6 novembre

Calle Ángel Flores : fermeture à partir de 8 h pour le montage des tentes.

Samedi 7 novembre

Calle Ruperto L. Paliza : fermeture à partir de 8 h.

Il est recommandé aux automobilistes de prendre des précautions, d’anticiper leurs trajets et d’utiliser des voies alternatives. Nous vous remercions de votre compréhension.

Fermetures de rues prévues pour le montage des tentes

La FIL Culiacán 2026 se déroulera du lundi 9 au dimanche 15 novembre, réunissant plus de écrivains originaires du Sinaloa, nationaux et étrangers. Cette année, on prévoit que plus de 160 000 personnes assisteront aux activités littéraires, culturelles et artistiques tout au long de cette semaine sur la plazuela Obregón, au Théâtre MIA et dans divers lieux de la Foire internationale du livre.