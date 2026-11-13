Oaxaca, Oaxaca.- La Feria Intercultural d’Écriture et de Lecture d’Oaxaca (FIELO) 2026, baptisée Primavera Literaria, se déroulera du 19 au 29 novembre avec plus de 120 activités gratuites, 15 concerts et huit lieux dans la capitale oaxaqueña.

Cette rencontre réunira des écrivains, des maisons d’édition, des artistes, des promoteurs de lecture et des créateurs issus des villages et des communautés autochtones et afro-mexicaines, dans le but de promouvoir la diversité culturelle, les langues autochtones et l’accès à la lecture.

Le gouverneur de l’État d’Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a invité la population à participer à cette fête littéraire qui, durant 11 jours, offrira des présentations de livres, des conversations, des expositions, des concerts et des activités artistiques destinées à des publics de tous âges.

Il a souligné que les peuples autochtones et afro-mexicains auront un rôle central dans cette édition, en partageant leurs créations, leurs savoirs et leurs expressions culturelles depuis leurs propres voix.

Lors de la présentation du programme, tenue à la librairie du Fondo de Cultura Económica (FCE) Rosario Castellanos, à Mexico, le dirigeant a indiqué que la FIELO cherche à ouvrir des espaces afin d’accorder une participation et une reconnaissance accrues aux communautés créatrices.

FIELO 2026 proposera plus de 120 activités gratuites à Oaxaca

La programmation prévoit deux forums principaux, dont l’un est baptisé Oaxaca Lee, trois pavillons thématiques et huit programmes dans des lieux alternatifs. On y développera également 120 activités réparties sur deux pavillons, 15 concerts et un espace d’activités pour les jeunes et les enfants, en plus de présentations éditoriales, rencontres littéraires et diverses expressions artistiques.

La rencontre comptera avec la participation de 13 membres du Conseil Curatorial, chargé de contribuer à l’orientation des contenus culturels et littéraires.

Les langues autochtones et les communautés seront les protagonistes de la foire littéraire

L’auteure et poétesse mixteca Celerina Patricia Sánchez Santiago, membre du Conseil Curatorial, a participé à la présentation en lisant les textes Le principe de la parole et L’inexistence d’un épitaphe.

D’autre part, la responsable de la SEP d’Oaxaca, Anahí Sarmiento Pérez, a souligné que la foire contribuera à l’exercice des droits à l’éducation, à la culture, à la lecture et à l’écriture. Elle a indiqué que ces activités visent également à renforcer la formation de communautés de lecteurs et de créateurs dans les différentes régions de l’État.

Par ailleurs, le directeur général du Fondo de Cultura Económica, Antonio Hernández Estrella, a reconnu Oaxaca comme l’un des principaux partenaires dans les stratégies de promotion de la lecture au sein des communautés, et l’organisme participera donc aux activités de cette édition.

Enfin, le secrétaire aux Cultures et Arts d’Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, a souligné l’investissement réalisé par l’administration actuelle dans la culture et l’éducation, ainsi que le soutien apporté aux manifestations artistiques des communautés.

La FIELO 2026 se déroulera du 19 au 29 novembre, avec entrée gratuite et une programmation qui vise à rapprocher les livres, les arts et les langues autochtones des habitants et des visiteurs de la capitale oaxaqueña.