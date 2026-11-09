Le Fin Irresistible 2026 de Walmart, Sam’s Club et Bodega Aurrera a commencé et au cours des prochains jours proposera des réductions sur des produits de différentes catégories, allant des écrans et téléphones mobiles jusqu’aux appareils électroménagers, articles pour la maison et épicerie.

Dans cette édition du Fin Irresistible, les trois chaînes ont préparé des avantages qui incluent des réductions allant jusqu’à 65 %, des mois sans intérêts et des bonus avec les cartes participantes, c’est pourquoi nous vous partageons les dates et certaines des promotions que vous trouverez.

Quand commence et quand se termine le Fin Irresistible 2026 ?

Le Fin Irresistible a commencé le jeudi 5 novembre. Les premières promotions étaient disponibles à partir de 00h01, heure du centre du Mexique, sur les sites en ligne de Walmart, Bodega Aurrera et Sam’s Club.

Dans les magasins physiques, la campagne a démarré vers 8h00 environ, bien que l’horaire puisse varier selon l’emplacement et les conditions de chaque établissement.

La période des réductions aura une durée de 14 jours et se terminera le mercredi 18 novembre. Sur les plateformes numériques, les offres seront disponibles jusqu’à environ minuit, tandis que dans les magasins physiques la fermeture de la journée est prévue vers 22h00 environ.

Pendant cette période, les consommateurs pourront trouver des promotions dans l’électronique, les gros appareils, les jouets, les produits de nettoyage, les aliments pour animaux et d’autres articles.

Offres du Fin Irresistible 2026 chez Walmart

Walmart dispose d’une section spéciale sur sa page officielle pour consulter les produits participants et connaître les réductions disponibles pendant la campagne. Parmi les avantages annoncés pour cette édition se distinguent :

Jusqu’à 65 % d’économie sur des produits sélectionnés.

Jusqu’à 24 mois sans intérêts avec les banques participantes.

Achat à six mois sans intérêts et début des paiements en février en magasin.

Un mois de livraison gratuite avec Walmart Plus.

Promotions de Bodega Aurrera

Bodega Aurrera s’est aussi associée au Fin Irresistible avec une sélection d’articles en promotion qui peuvent être consultés sur sa page officielle. Offres et avantages que elle a annoncés incluent :

Jusqu’à 65 % d’économie sur des produits sélectionnés.

Jusqu’à 24 mois sans intérêts avec les banques participantes.

Jusqu’à 20 % de bonification avec les institutions bancaires participantes.

Remises de Sam’s Club pendant le Fin Irresistible

Pour sa part, Sam’s Club a concentré certaines de ses promotions les plus attrayantes sur la technologie et les articles pour la maison. Leurs réductions peuvent aussi être consultées directement sur leur plateforme de commerce électronique. Voici quelques-unes des offres annoncées :

Jusqu’à 65 % de réduction sur les écrans et jusqu’à 24 mois sans intérêts.

Jusqu’à 40 % de réduction sur la téléphonie, l’informatique et les gros électroménagers, en plus de jusqu’à 24 mois sans intérêts.

Jusqu’à 35 % de réduction sur les appareils électroménagers et jusqu’à 24 mois sans intérêts.

Jusqu’à 30 % de réduction sur les consoles et jusqu’à neuf mois sans intérêts.

Grâce à ces promotions, Walmart, Bodega Aurrera et Sam’s Club maintiendront active leur période de remises du Fin Irresistible jusqu’au mercredi 18 novembre. Les consommateurs disposent encore de plusieurs jours pour comparer les prix, consulter les produits participants et profiter des avantages disponibles dans chaque établissement.