Morelia, Michoacán.- La Feria de la Esfera de Tlalpujahua fête sa 27e édition et restera ouverte jusqu’au 18 décembre prochain, offrant une vaste gamme d’ornements de Noël élaborés par les artisans de ce Pueblo Mágico de Michoacán.

Cette rencontre réunit tradition, culture et talent artisanal, et représente une opportunité pour que les visiteurs locaux, nationaux et internationaux découvrent et acquièrent des pièces qui distinguent cette municipalité par sa production d’esferas navideñas (boules de Noël).

Le directeur général de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles, a souligné que les esferas de Tlalpujahua bénéficient d’une Indicación Geográfica, un label protégeant leur origine, leur authenticité et leur identité artisanale.

Cette reconnaissance apporte une certitude aux acheteurs et contribue à préserver une tradition qui a valu à Michoacán une reconnaissance nationale et internationale.

La Feria de la Esfera de Tlalpujahua réunit plus de 650 ateliers

Pendant la foire, les visiteurs peuvent trouver des produits issus de plus de 650 ateliers artisanaux, où les boules de Noël sont fabriquées selon des techniques traditionnelles transmises de génération en génération.

L’offre comprend des pièces en verre soufflé et des motifs décorés à la main, disponibles en différentes tailles, couleurs, formes et finitions pour orner les foyers pendant la période des fêtes.

Outre l’achat de ces produits, ceux qui visitent Tlalpujahua pourront découvrir de près les procédés de fabrication et acheter directement aux familles qui perpétuent cet art.

Esferas navideñas de Michoacán cuentan con Indicación Geográfica

L’Indication Géographique des esferas de Tlalpujahua reconnaît leur provenance et leurs caractéristiques artisanales, en protégeant l’identité de ces pièces face à d’autres produits.

Avec cette distinction, on entend renforcer le travail des familles artisanes, préserver les savoirs traditionnels et promouvoir la valeur culturelle d’une des expressions les plus représentatives de la production artisanale michoacana.

La Feria de la Esfera restera ouverte jusqu’au 18 décembre 2026, de sorte que Tlalpujahua continuera d’accueillir les visiteurs intéressés par cette tradition et désireux d’acquérir des ornements pour les prochaines célébrations de Noël.