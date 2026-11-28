Dans le but de renforcer la préparation et la capacité de réponse face à d’éventuelles situations d’urgence, les prestataires de services touristiques d’Escuinapa ont participé à une formation en premiers secours, axée sur l’acquisition des connaissances de base pour intervenir en cas d’éventualités susceptibles de survenir au cours de leurs activités.

La formation a été dispensée par le personnel de la délégation de la Croix-Rouge Mexicaine à Escuinapa, qui a partagé des informations, des recommandations et des outils fondamentaux pour agir de manière appropriée face à des accidents ou des situations qui mettent en danger l’intégrité physique des personnes.

Pendant l’activité, il a été souligné l’importance pour les personnes travaillant dans les établissements, restaurants, hôtels et autres espaces liés au secteur touristique de disposer d’une formation leur permettant d’offrir les premiers secours à toute personne pouvant nécessiter une aide, en attendant l’arrivée des secours.

De plus, on a abordé des aspects liés à l’importance de garder son calme, d’identifier les situations à risque et de savoir comment réagir face à une éventualité, en évitant des actions qui pourraient aggraver l’état d’une personne blessée.

On cherche à ce que le personnel du secteur touristique sache comment agir en cas d’urgence

Il a été noté que posséder des connaissances de base en premiers secours peut faire une différence importante, notamment dans les sites touristiques où chaque jour des visiteurs et des familles viennent profiter des attraits et des services offerts par la municipalité.

De plus, ce type de préparation contribue à créer des espaces plus sûrs, en permettant aux travailleurs d’avoir plus de confiance et des outils pour agir en cas d’urgence.

La formation s’est déroulée grâce au travail coordonné entre le Gouvernement Municipal d’Escuinapa, l’Institut de Formation pour le Travail de l’État de Sinaloa (ICATSIN) et la Croix-Rouge Mexicaine, des institutions qui ont uni leurs efforts pour promouvoir la prévention et la sécurité parmi les personnes impliquées dans l’activité touristique.

Avec ces actions, l’objectif est de renforcer la culture de prévention dans la municipalité et de contribuer à ce que les prestataires de services touristiques disposent de connaissances accrues pour offrir une prise en charge sûre et responsable à leurs clients et visiteurs.